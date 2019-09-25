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    Лана Дель Рей с таинственным мужчиной на прогулке по Центральному парку (фото)

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    Лана Дель Рей с таинственным мужчиной на прогулке по Центральному парку (фото)
    instagram.com/lanadelrey

    Лана Дель Рей попала в объективы папарацци в компании таинственного седовласого мужчины, с которым она насладилась романтической прогулкой по Центральному парку

    Исполнительницу хита Summertime Sadness заметили на романтической прогулке в Центральном парке с красивым загадочным мужчиной.

    Артистка вышла на свидание в коротких джинсовых шортах, белой футболке, блузе и белых кедах. Ее спутник выглядел отлично в светлых джинсах, белой футболке и кедах. 

    Седовласый мужчина может похвастаться отличным телосложением и множественными татуировками.

    34-летняя артистка прекрасно проводила время и много смеялась. Парочка прогулялась, прежде чем расположиться у фонтана Бетесда в Центральном парке.

    Лане Дель Рей и ее спутнику явно было о чем поговорить, так как они не замолкали ни на минуту. Позже они сделали селфи. Певица чувствовала себя отлично, так как, видимо, никто из гуляющих не узнавал в ней звезду мирового масштаба.

    Фото со свидания звезды собраны в нашей галерее.

    У артистки бурная личная жизнь началась с 20-летнего возраста. Семь лет она встречалась с главой лейбла, записавшим ее дебютный альбом. Дель Рей признается, что Стивен Мертинс сильно повлиял на нее, и назвала его «любовью всей жизни».

    Также певица встречалась с солистом группы Kassidy, Барри Джеймсом О’Нилло, и итальянским режиссером Франческо Карроззини, который через год после расставания снял для нее клип на песню Ultraviolence.

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    Лана, настоящее имя которой Элизабет Вулридж Грант, никогда не была замужем, но фанаты надеются увидеть ее в свадебном платье.

    Джерело: splashnews.com

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