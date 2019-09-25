Лана Дель Рей с таинственным мужчиной на прогулке по Центральному парку (фото)



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Лана Дель Рей попала в объективы папарацци в компании таинственного седовласого мужчины, с которым она насладилась романтической прогулкой по Центральному парку

Исполнительницу хита Summertime Sadness заметили на романтической прогулке в Центральном парке с красивым загадочным мужчиной.

Артистка вышла на свидание в коротких джинсовых шортах, белой футболке, блузе и белых кедах. Ее спутник выглядел отлично в светлых джинсах, белой футболке и кедах.

Седовласый мужчина может похвастаться отличным телосложением и множественными татуировками.

34-летняя артистка прекрасно проводила время и много смеялась. Парочка прогулялась, прежде чем расположиться у фонтана Бетесда в Центральном парке.

Лане Дель Рей и ее спутнику явно было о чем поговорить, так как они не замолкали ни на минуту. Позже они сделали селфи. Певица чувствовала себя отлично, так как, видимо, никто из гуляющих не узнавал в ней звезду мирового масштаба.

Фото со свидания звезды собраны в нашей галерее.

У артистки бурная личная жизнь началась с 20-летнего возраста. Семь лет она встречалась с главой лейбла, записавшим ее дебютный альбом. Дель Рей признается, что Стивен Мертинс сильно повлиял на нее, и назвала его «любовью всей жизни».

Также певица встречалась с солистом группы Kassidy, Барри Джеймсом О’Нилло, и итальянским режиссером Франческо Карроззини, который через год после расставания снял для нее клип на песню Ultraviolence.

Лана, настоящее имя которой Элизабет Вулридж Грант, никогда не была замужем, но фанаты надеются увидеть ее в свадебном платье.

Джерело: splashnews.com