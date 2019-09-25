Официантки с «Октоберфеста» стали звездами Instagram: яркие фотографии



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Обожаемый в Германии праздник пива и веселья «Октоберфест» продолжает набирать обороты

В этом году «Октоберфест» проходит уже в 186-й раз, место действия – Терезин луг в Мюнхене. Instagram по хэштегу #oktoberfest уже по-максимуму заполнился фотографиями прекрасных и сексапильных девушек – официанток в баварских нарядах, которые покоряют гостей праздника улыбками и, конечно же, пышными формами.

А еще нельзя не отметить их крепкие руки, способных унести на подносе сразу несколько наполненных до краев литровых кружек пива.

В наряде официанток с глубоким декольте с удовольствием фотографируются и гости фестиваля, считая такой снимок обязательном атрибутом посещения праздника. В таком же стиле в Мюнхене делают фотосессию представители глянцевых журналов, например, Playboy.

В первый раз «Октоберфест» был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно.

22 раза он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Джерело: metronews.ru