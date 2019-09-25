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    Фото

    Официантки с «Октоберфеста» стали звездами Instagram: яркие фотографии

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    Официантки с «Октоберфеста» стали звездами Instagram: яркие фотографии
    instagram.com/oktoberfest_beauties

    Обожаемый в Германии праздник пива и веселья «Октоберфест» продолжает набирать обороты

    В этом году «Октоберфест» проходит уже в 186-й раз, место действия – Терезин луг в Мюнхене. Instagram по хэштегу #oktoberfest уже по-максимуму заполнился фотографиями прекрасных и сексапильных девушек – официанток в баварских нарядах, которые покоряют гостей праздника улыбками и, конечно же, пышными формами.

    А еще нельзя не отметить их крепкие руки, способных унести на подносе сразу несколько наполненных до краев литровых кружек пива.

    В наряде официанток с глубоким декольте с удовольствием фотографируются и гости фестиваля, считая такой снимок обязательном атрибутом посещения праздника. В таком же стиле в Мюнхене делают фотосессию представители глянцевых журналов, например, Playboy. 

    В первый раз «Октоберфест» был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно.

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    instagram.com/oktoberfest_beauties
    instagram.com/oktoberfest_beauties
    instagram.com/oktoberfest_beauties
    instagram.com/oktoberfest_beauties
    instagram.com/oktoberfest_beauties
    instagram.com/oktoberfest_beauties

    22 раза он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

    Джерело: metronews.ru

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