Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
Джессика Симпсон
Фото: instagram.com/jessicasimpson/
Знаменитость похвасталась стройно фигурой
Кинозвезда и певица Джессика Симпсон демонстрирует удивительные результаты, которых она добилась с помощью фитнеса и правильного питания. С момента рождения ее дочки певица похудела на целых 45 килограммов. И это всего лишь за полгода.
Фото: instagram.com/jessicasimpson/
Джессика Симпсон недавно опубликовала в Instagram подборку фотографий, на которых она действительно в хорошей форме. Ее фигуру также подчеркивало черное платье с поясом. Всего этого она достигла благодаря упорной работе над собой.