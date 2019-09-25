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    Шоу-биз

    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка

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    <p>Джессика Симпсон</p> <p>Фото: instagram.com/jessicasimpson/</p> - Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка

    Джессика Симпсон

    Фото: instagram.com/jessicasimpson/

    Знаменитость похвасталась стройно фигурой

    Кинозвезда и певица Джессика Симпсон демонстрирует удивительные результаты, которых она добилась с помощью фитнеса и правильного питания. С момента рождения ее дочки певица похудела на целых 45 килограммов. И это всего лишь за полгода.

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    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка
    Фото: instagram.com/jessicasimpson/

    Джессика Симпсон недавно опубликовала в Instagram подборку фотографий, на которых она действительно в хорошей форме. Ее фигуру также подчеркивало черное платье с поясом. Всего этого она достигла благодаря упорной работе над собой.

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