Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после рождения третьего ребенка



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Джессика Симпсон Фото: instagram.com/jessicasimpson/

Знаменитость похвасталась стройно фигурой

Кинозвезда и певица Джессика Симпсон демонстрирует удивительные результаты, которых она добилась с помощью фитнеса и правильного питания. С момента рождения ее дочки певица похудела на целых 45 килограммов. И это всего лишь за полгода.

Джессика Симпсон недавно опубликовала в Instagram подборку фотографий, на которых она действительно в хорошей форме. Ее фигуру также подчеркивало черное платье с поясом. Всего этого она достигла благодаря упорной работе над собой.

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