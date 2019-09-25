  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    50-летний диджей Тиесто женился на модели (фото)

    • Розсилка
    50-летний диджей Тиесто женился на модели (фото)
    vogue.com

    Тиесто был очень растроган свадьбой и не скрывал своих чувств

    Известный на весь мир диджей Тиесто обрадовал своих поклонников – теперь 50-летний музыкант окольцован. Избранницей популярного артиста стала модель Анника Бейкс. Церемония бракосочетания состоялась 21 сентября в штате Юта.

    К слову, среди мировых звезд за последнее время наблюдается настоящий свадебный бум – недавно брачными узами связали себя фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами и бывшая звезда Playboy модели Элль Эванс.

    Диджей изначально планировал свадьбу в Лас-Вегасе, но это место считается не самым романтичным для подобных мероприятий. Поэтому молодожены сделали выбор в пользу пятизвездочного курорта Амангири.

    «Город, который мы оба очень любим, – это Лас-Вегас, поэтому мы начали искать там места, но потом решили, что хотим, чтобы свадьба прошла подальше от населенного пункта... Контраст архитектуры с пустыней – это идеальный баланс. Кажется, что мы были в фильме о Джеймсе Бонде. Мы хотели, чтобы это было гламурное и романтическое место. Для приватности мы арендовали весь курорт на выходные», – поделился деталями подготовки к свадьбе Тиесто.

    На свадьбу влюбленные пригласили 80 человек. Невеста для самого важного дня в жизни выбрала роскошное кружевное платье с небольшим шлейфом, а вот от фаты решила отказаться в пользу локонов.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com
    vogue.com

    «Меня переполняли эмоции, потому что мы так долго строили отношения и мечтали об этом дне, и вот наконец все произошло. Это было настолько красиво и особенно. Увидеть всех, кто мне близок, и любовь всей моей жизни, которая идет ко мне – это лучшее чувство».

    Джерело: vogue.com

    Читайте також
    знаменитости фотография модель искусство свадьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ