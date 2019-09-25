50-летний диджей Тиесто женился на модели (фото)



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vogue.com

Тиесто был очень растроган свадьбой и не скрывал своих чувств

Известный на весь мир диджей Тиесто обрадовал своих поклонников – теперь 50-летний музыкант окольцован. Избранницей популярного артиста стала модель Анника Бейкс. Церемония бракосочетания состоялась 21 сентября в штате Юта.

К слову, среди мировых звезд за последнее время наблюдается настоящий свадебный бум – недавно брачными узами связали себя фронтмен британской группы Muse Мэттью Беллами и бывшая звезда Playboy модели Элль Эванс.

Диджей изначально планировал свадьбу в Лас-Вегасе, но это место считается не самым романтичным для подобных мероприятий. Поэтому молодожены сделали выбор в пользу пятизвездочного курорта Амангири.

«Город, который мы оба очень любим, – это Лас-Вегас, поэтому мы начали искать там места, но потом решили, что хотим, чтобы свадьба прошла подальше от населенного пункта... Контраст архитектуры с пустыней – это идеальный баланс. Кажется, что мы были в фильме о Джеймсе Бонде. Мы хотели, чтобы это было гламурное и романтическое место. Для приватности мы арендовали весь курорт на выходные», – поделился деталями подготовки к свадьбе Тиесто.

На свадьбу влюбленные пригласили 80 человек. Невеста для самого важного дня в жизни выбрала роскошное кружевное платье с небольшим шлейфом, а вот от фаты решила отказаться в пользу локонов.

«Меня переполняли эмоции, потому что мы так долго строили отношения и мечтали об этом дне, и вот наконец все произошло. Это было настолько красиво и особенно. Увидеть всех, кто мне близок, и любовь всей моей жизни, которая идет ко мне – это лучшее чувство».

Джерело: vogue.com