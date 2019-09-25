18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья



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Кайя Гербер

В финале модного шоу на подиуме предстала топ-модель 90-х Наоми Кэмпбелл

18-летняя Кайя Гербер приняла участие в парижской Неделе моды. Дочь Синди Кроуфорд появилась на подиуме в провокационном образе. Дизайнер подобрал для топ-модели прозрачную блузу с бантом, практически не скрывающую грудь, пиджак со стразами и мини-шорты с поясом.

Эффектный образ дополнили черные туфли на шпильках. Стилисты подчеркнули красоту глаз Гербер с помощью теней, а губы накрасили нюдовой помадой.

В финале модного шоу на подиуме предстала топ-модель 90-х Наоми Кэмпбелл. Звезды продефилировала в черном брючном костюме из пайеток. Наоми надела его на голое тело. «Дива», «Легендарная», «Ты сразила абсолютно всех», «Наоми – королева», – восхитились пользователи Instagram.

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