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    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья

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    Кайя Гербер - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    Кайя Гербер

    В финале модного шоу на подиуме предстала топ-модель 90-х Наоми Кэмпбелл

    18-летняя Кайя Гербер приняла участие в парижской Неделе моды. Дочь Синди Кроуфорд появилась на подиуме в провокационном образе. Дизайнер подобрал для топ-модели прозрачную блузу с бантом, практически не скрывающую грудь, пиджак со стразами и мини-шорты с поясом.

     Эффектный образ дополнили черные туфли на шпильках. Стилисты подчеркнули красоту глаз Гербер с помощью теней, а губы накрасили нюдовой помадой.

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    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья

    В финале модного шоу на подиуме предстала топ-модель 90-х Наоми Кэмпбелл. Звезды продефилировала в черном брючном костюме из пайеток. Наоми надела его на голое тело. «Дива», «Легендарная», «Ты сразила абсолютно всех», «Наоми – королева», – восхитились пользователи Instagram.

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