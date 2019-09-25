Кошевой из Квартала 95 в окружении полуголых женщин (фото)
Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети
Украинский актер из знаменитой студии «Квартал 95» Евгений Кошевой вместе с семьей отправился на отдых.
Семейные фото с пляжа обнародовала на своей странице в Instagram жена шоумена, Ксения.
На снимках позировала вся семья, Евгений, Ксения и дочери 11-летняя Варвара и 5-летняя Серафима. Женская половина Кошевых предстала перед камерой в купальниках. Завораживающе фото сделали в черно-белых цветах.
С Кошовими уехала на отдых еще и бабушка. На одном из фото Ксения Кошевая пригорнулась к женщине, как к родной маме, а к ней пригорнулись ее дочки.
«Семья», - лаконично подписала снимок Ксения.
Пользователи сети не стояли в стороне впечатляющей фотосессии и пришли в восторг от серии пляжных фото.
«Очень хорошая семья», «Счастливое семейное фото», «Евгению повезло с такими красивыми девушками», «Аааа, круть!», «Сильное фото», - комментируют пользователи.
Джерело: znaj.ua