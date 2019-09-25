Кошевой из Квартала 95 в окружении полуголых женщин (фото)



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instagram.com/evgenii.koshevoi

Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети

Украинский актер из знаменитой студии «Квартал 95» Евгений Кошевой вместе с семьей отправился на отдых.

Семейные фото с пляжа обнародовала на своей странице в Instagram жена шоумена, Ксения.

На снимках позировала вся семья, Евгений, Ксения и дочери 11-летняя Варвара и 5-летняя Серафима. Женская половина Кошевых предстала перед камерой в купальниках. Завораживающе фото сделали в черно-белых цветах.

С Кошовими уехала на отдых еще и бабушка. На одном из фото Ксения Кошевая пригорнулась к женщине, как к родной маме, а к ней пригорнулись ее дочки.

«Семья», - лаконично подписала снимок Ксения.

Пользователи сети не стояли в стороне впечатляющей фотосессии и пришли в восторг от серии пляжных фото.

«Очень хорошая семья», «Счастливое семейное фото», «Евгению повезло с такими красивыми девушками», «Аааа, круть!», «Сильное фото», - комментируют пользователи.

Джерело: znaj.ua