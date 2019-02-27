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    Шоу-биз

    Кейт Мара празднует день рождения. Актрисе исполняется 36

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    Кейт Мара празднует день рождения. Актрисе исполняется 36
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    Кейт Мара - американская актриса, звезда голливудских фильмов «Фантастическая четверка», «Транссибирский экспресс» и «Морган»

    Перед кинокамерой Кейт Мара дебютировала в 14-летнем возрасте. Она снялась в детективном сериале «Закон и порядок», после чего появлялась в массе эпизодических ролей в разнообразных теле- и кинопроектах вместе с такими звездами, как Харрисон Форд, Джейк Джилленхол, Мэттью Макконахи и многими другими.

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    Первая главная роль досталась актрисе в малобюджетном фильме ужасов «Городские легенды 3: Кровавая Мэри», за которым последовали комедия «Правда и ничего кроме...», боевик «Стрелок» и криминальный триллер «Транссибирский экспресс».

    На заре своей карьеры Мара попала в список 10-ти американских начинающих актеров, которым прочили большое будущее, и от фильма к фильму подтверждала выданные авансы.

    Из последующих картин успех получил исторический фильм «Железный рыцарь», в котором актриса исполнила роль Леди Изабель.

    С 2013 по 2014 годы актриса появилась в 14 эпизодах популярного американского телесериала в жанре политического триллера «Карточный домик».

    В 2015 году главную женскую роль актрисе принесла экранизация комикса «Фантастическая четверка», перезапуска уже существующей франшизы о группе супергероев. В этом фантастическом боевике Кейт Мара исполнила роль Сьюзан Шторм, женщины-невидимки.

    В 2017 году актриса исполнила главную роль в военной драме «Меган Ливи». Фильм основан на реальной биографии военнослужащей армии США по имени Меган Ливи, которая вместе с верным псом Рексом проходила военную службу в Ираке в 2004-2006 годах. Вместе девушка и пес обезвреживали взрывные устройства, чем спасали жизни как военных, так и гражданских лиц.

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    Также актриса приступила к съемкам в мелодраме «Мои дни с Мерси», где тоже получила ключевую роль, и в криминальном триллере «Чаппакуиддик».

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