Астрономы впервые отыскали планеты за пределами нашей галактики

Около 2 тыс. планет расположены на расстоянии 3,8 млрд световых лет от нас

Ученые Университета штата Оклахома нашли несколько сотен планет в другой галактике. Небесные тела находятся на расстоянии примерно в 3,8 миллиарда световых лет от нас. Распознать их наличие в космосе удалось благодаря использованию специальной технологии - гравитационной линзы. Подтверждение существования планет в другой галактике удалось получить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планеты

Около 2 тыс. планет расположены на расстоянии 3,8 млрд световых лет от нас

Ученые Университета штата Оклахома нашли несколько сотен планет в другой галактике. Небесные тела находятся на расстоянии примерно в 3,8 миллиарда световых лет от нас. Распознать их наличие в космосе удалось благодаря использованию специальной технологии - гравитационной линзы.

Подтверждение существования планет в другой галактике удалось получить благодаря данным, полученным космической рентгеновской обсерваторией Chandra. По данным ученых, было выявлено около 2 тыс. планет, масса которых варьируется в диапазоне между Луной и Юпитером. Находятся же эти небесные тела в другой галактике между квазаром и Землей.

«Эта галактика находится на расстоянии 3,8 млрд световых лет от нас, и нет ни малейшего шанса наблюдать эти планеты непосредственно, даже с самым лучшим телескопом, который можно себе представить в научно-фантастическом сценарии. Несмотря на это, мы можем изучать их, находить и даже оценивать их массы. Это очень крутая наука», – рассказывает один из исследователей Эдуардо Геррас.

Гравитационная линза – это массивное тело, например, планета, звезда или галактика, которая изменяет своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. В новом исследовании в качестве такой линзы «использовался» квазар RXJ 1131-1231.

Джерело: 24 канал