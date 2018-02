Илон Маск успешно вывел автомобиль Tesla на орбиту Марса

Это первый автомобиль, оказавшийся в открытом космосе

Вчера состоялся запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса модели Falcon Heavy. В качестве полезной загрузки в нее был загружен электромобиль Tesla Roadster с манекеном космонавта за рулем, пишет «Главком».

Глава компании Space X Илон Маск написал в своем Twitter: «Пересек орбиту Марса и продолжает движение к поясу астероидов».

Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. В специальной капсуле ракеты-носителя находится личный автомобиль Маска красного цвета.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O