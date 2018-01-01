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    Илон Маск успешно вывел автомобиль Tesla на орбиту Марса

    Это первый автомобиль, оказавшийся в открытом космосе
    Вчера состоялся запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса модели Falcon Heavy. В качестве полезной загрузки в нее был загружен электромобиль Tesla Roadster с манекеном космонавта за рулем, пишет «Главком». Глава компании Space X Илон Маск написал в своем Twitter: «Пересек орбиту Марса и продолжает движение к поясу
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка
    Автомобиль Tesla
    Автомобиль Tesla

    Это первый автомобиль, оказавшийся в открытом космосе

    Вчера состоялся запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса модели Falcon Heavy. В качестве полезной загрузки в нее был загружен электромобиль Tesla Roadster с манекеном космонавта за рулем, пишет «Главком».

    Глава компании Space X Илон Маск написал в своем Twitter: «Пересек орбиту Марса и продолжает движение к поясу астероидов».

    Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. В специальной капсуле ракеты-носителя находится личный автомобиль Маска красного цвета.

    Это первый в истории автомобиль, который вышел в открытый космос. Маск уверяет, что путешествие машины может продлиться несколько тысяч лет. В машине есть книга Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», полотенце и табличка с надписью Don’t Panic. В Tesla играет композиция Space Oddity Дэвида Боуи. Маск уверял, что это сделано для того, чтобы манекену за рулем «не было скучно».

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