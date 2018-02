Центральний прискорювач Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу

На розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу

Центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані. Про це голова SpaceX Ілон Маск повідомив на конференції за підсумками запуску, пише The Verge. На розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу Of Course I Still Love You