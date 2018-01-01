Центральний прискорювач Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу

На розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу

Центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані. Про це голова SpaceX Ілон Маск повідомив на конференції за підсумками запуску, пише The Verge. На розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу Of Course I Still Love You



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Плавуча платформа SpaceX, архівне фото

На розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу

Центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Про це голова SpaceX Ілон Маск повідомив на конференції за підсумками запуску, пише The Verge.

На розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу Of Course I Still Love You («Звичайно, я все ще люблю тебе»), і він впав в океан на швидкості близько 483 км на годину всього у ста метрах від неї.

При цьому, під час падіння пошкодження отримала й сама плавуча платформа, зокрема - вийшли з ладу два двигуни.

В ході прямої трансляції запуску з центральним розгінним блоком зник зв'язок. Тим не менш, два інших прискорювача Falcon Heavy - які вже використовувалися раніше - успішно й одночасно приземлилися на наземні майданчики.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, американська космічна компанія SpaceX успішно здійснила перший запуск ракети-носія Falcon Heavy з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона Маска, червоний Tesla Roadster з манекеном в скафандрі на водійському сидінні.

Falcon Heavy - це перша діюча ракета, яка здатна доставити людей на Місяць і Марс.

Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

Проте, згодом SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.

Джерело: УНІАН