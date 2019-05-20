Women In Motion by Kering Awards: стильные гости премии



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vogue.ua

По традиции на официальном ужине в рамках Каннского кинофестиваля чествуют женщин, которые сделали весомый вклад в развитие киноиндустрии

У звезд в Каннах крайне напряженное расписание — фотоколлы сменяются премьерами, затем ужины и вечеринки.

Модный холдинг Kering, который занимается управлением брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и Stella McCartney, провел во время Каннского кинофестиваля вечеринку Women In Motion. Ее цель – отметить и поддержать женщин, которые посвятили свою жизнь кинематографу.

Прошедший в воскресенье ужин премии вошел в обаятельную программу.

На вечере появились такие звезды, как Сальма Хайек, Шарлотта Генсбур, Шарлотта Казираги, Ева Лонгория, Аня Рубик и представительница жюри кинофестиваля Эль Фэннинг в роскошном платье Dior.

Ранее она на своем примере показала, чем грозит замысловатый наряд в Каннах.

Джерело: vogue.ua