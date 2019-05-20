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    Women In Motion by Kering Awards: стильные гости премии

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    Women In Motion by Kering Awards: стильные гости премии
    vogue.ua

    По традиции на официальном ужине в рамках Каннского кинофестиваля чествуют женщин, которые сделали весомый вклад в развитие киноиндустрии

    У звезд в Каннах крайне напряженное расписание — фотоколлы сменяются премьерами, затем ужины и вечеринки.

    Модный холдинг Kering, который занимается управлением брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и Stella McCartney, провел во время Каннского кинофестиваля вечеринку Women In Motion. Ее цель – отметить и поддержать женщин, которые посвятили свою жизнь кинематографу.

    Прошедший в воскресенье ужин премии вошел в обаятельную программу.

    На вечере появились такие звезды, как Сальма Хайек, Шарлотта Генсбур, Шарлотта Казираги, Ева Лонгория, Аня Рубик и представительница жюри кинофестиваля Эль Фэннинг в роскошном платье Dior.

    Ранее она на своем примере показала, чем грозит замысловатый наряд в Каннах.

    Платье Gucci телесного цвета с массивным цветком на поясе и длинной накидкой вместо шлейфа девушке пришлось самостоятельно распределять по полу.

    Отдельной проблемой стало количество людей, от которых Фаннинг старательно берегла летящее творение Алессандро Микеле.

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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Зато благодаря этому можно было легко найти в жюри американскую звезду Голливуда — из всего состава относительно неизвестных широкой публике людей она единственная выглядела так, как будто ждала этого дня всю свою жизнь.

    Джерело: vogue.ua

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