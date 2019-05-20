Women In Motion by Kering Awards: стильные гости премии
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Розсилка
По традиции на официальном ужине в рамках Каннского кинофестиваля чествуют женщин, которые сделали весомый вклад в развитие киноиндустрии
У звезд в Каннах крайне напряженное расписание — фотоколлы сменяются премьерами, затем ужины и вечеринки.
Модный холдинг Kering, который занимается управлением брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и Stella McCartney, провел во время Каннского кинофестиваля вечеринку Women In Motion. Ее цель – отметить и поддержать женщин, которые посвятили свою жизнь кинематографу.
Прошедший в воскресенье ужин премии вошел в обаятельную программу.
На вечере появились такие звезды, как Сальма Хайек, Шарлотта Генсбур, Шарлотта Казираги, Ева Лонгория, Аня Рубик и представительница жюри кинофестиваля Эль Фэннинг в роскошном платье Dior.
Ранее она на своем примере показала, чем грозит замысловатый наряд в Каннах.
Платье Gucci телесного цвета с массивным цветком на поясе и длинной накидкой вместо шлейфа девушке пришлось самостоятельно распределять по полу.
Отдельной проблемой стало количество людей, от которых Фаннинг старательно берегла летящее творение Алессандро Микеле.
Зато благодаря этому можно было легко найти в жюри американскую звезду Голливуда — из всего состава относительно неизвестных широкой публике людей она единственная выглядела так, как будто ждала этого дня всю свою жизнь.
Джерело: vogue.ua