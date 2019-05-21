Гардероб королевы Летиции: как быть стильной этой весной



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vogue.ua

Королева Летиция отличается элегантностью в выборе своих нарядов, однако она всегда добавляет нотки сексуальности и не забывает подчеркивать свою женственность

Королева Летиция – одна из самых стильных женщин Испании, которая не просто элегантно одевается согласно своему высокому статусу, но и умело миксует демократичные бренды с люксовыми, активно поддерживает именно испанских производителей и с удовольствием носит любимую одежду несколько раз.

Гардероб Летиции – отличный пример того, как женщина, скованная офисным или другим официальным дресс-кодом, может выглядеть интересно и модно.

Супруга Филиппа VI любит однотонную расцветку и чистые линии, но не забывает о женственных деталях вроде банта на блузе или легкого флористического узора.

Ее главным фаворитом остается испанский дизайнер Felipe Varela. Одно время Летицию называли «королевой минимализма», но сейчас модные обозреватели все чаще подчеркивают, что пока она не намерена подражать сдержанному стилю своей свекрови королевы Софии.

Не так давно Ее Величество начала эксперименты с американскими и французскими брендами Carolina Herrera и Nina Ricci. В прошлом году модные обозреватели были поражены появлением королевы на церемонии вручения наград ABC в образе а-ля Ким Кардашян ─ «мокрые» волосы и полосатое платье в облипку от Nina Ricci.

Очень нравятся Летиции новаторские идеи испанских брендов Ailanto, Juan Vidal и Cortana. Она не без удовольствия появляется в одежде демократичных Zara и Mango. Не исключено, что в скором времени гардероб королевы пополнится яркими нарядами Delpozo или колоритными платьями The 2nd Skin.

Джерело: vogue.ua