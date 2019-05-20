Шер празднует день рождения: лучшие фото экстравагантной исполнительницы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

theplace.ru

Сегодня, 20 мая, у Шер важный день. Этой вечно молодой артистке исполняется 73 года

Шер – американская певица и киноактриса армянского происхождения, обладательница музыкальных наград «Грэмми» и «Billboard Music Awards», четырех престижных кинопремий «Золотой глобус» и «Оскара».

Она появилась на свет в Калифорнии в мае 1946 года. Карьера Шер началась со счастливого случая. В 1962 году девушка познакомилась в одном из кафе Лос-Анджелеса с ассистентом известного музыкального продюсера Фила Спектора.

Его звали Сонни (Сальваторе) Боно. Сонни предложил Шерилин жить в его доме в качестве домохозяйки. Вскоре Сонни Боно заметил у девушки живой интерес к музыке, особенно року. При этом обнаружился и красивый глубокий голос.

Поначалу Шер устроилась бэк-вокалисткой в студию Фила Спектора. Она принимала участие в записи классических песен, некоторые из которых оказались хитами. А вот первая сольная запись Шер появилась в 1964 году.

Это была песня «Ringo, I Love You». Правда, она вышла под псевдонимом, так как продюсер посчитал имя исполнительницы «не американским».

Дебют оказался успешным.

Сонни и Шер решили попробовать выйти в «самостоятельное плавание». Мужчина писал и продюсировал песни, потом их дуэт исполнял эти композиции. Вскоре очень яркая пара – длинноволосый хиппи и экзотичная красавица с чувственным и глубоким тембром голоса – превратились в настоящую сенсацию по обе стороны Атлантики.

В 1982 году Шер переехала в Нью-Йорк, где ей предложили играть в бродвейском спектакле. Дебют в качестве актрисы оказался успешным. С него началась кинематографическая биография Шер.

Параллельно кинематографической продолжает развиваться и музыкальная карьера Шер.

Шер остается единственной певицей, входившей в десятку «Billboard Hot 100» в течение 50 лет. Ее прощальное турне, длившееся 3 года, признали самым успешным для женщины-певицы тех лет.