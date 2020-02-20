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    Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки

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    Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки
    instagram.com/nastyazinchenko

    Посольство якобы отказало Анастасии Зинченко в эвакуации из Уханя с собакой, но девушка не захотела оставлять друга

    По ее словам, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.

    Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

    «Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации», - утверждает Зинченко.

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    Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки
    Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки
    Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки

    «Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, что скоро все закончится и попаду домой с Мишей», - написала украинка.

    посольство фотография документы животные
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