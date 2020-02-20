Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/nastyazinchenko

Посольство якобы отказало Анастасии Зинченко в эвакуации из Уханя с собакой, но девушка не захотела оставлять друга

По ее словам, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.

Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

«Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации», - утверждает Зинченко.

«Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, что скоро все закончится и попаду домой с Мишей», - написала украинка.