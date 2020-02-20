Невеста Павлика показала фото в свадебном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова показала поклонникам, как готовится к свадьбе

Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова показала подписчикам, как готовится к свадьбе.

В своем Instagram она опубликовала фото нежного белого свадебного платья с глубоким вырезом и кружевом.

Екатерина Репьяхова своей подписью к фото призналась, что ей самой не верится, что она уже невеста.

Подписчикам, судя по комментариям, платье невесты понравилось.

instagram.com/repyahovakate

Девушка призналась, что примерила несколько свадебных платьев, прежде чем определиться с «тем самым». Правда, тот наряд, который она выбрала для торжества, Катя показывать не стала.

«Свое свадебное платье я держу в тайне. А это просто один из вариантов», - ответила девушка на вопрос подписчицы о том, ее ли это платье.