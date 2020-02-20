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    Фото

    Невеста Павлика показала фото в свадебном платье

    • Розсилка
    Невеста Павлика показала фото в свадебном платье
    instagram.com/repyahovakate

    Екатерина Репяхова показала поклонникам, как готовится к свадьбе

    Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова показала подписчикам, как готовится к свадьбе.

    В своем Instagram она опубликовала фото нежного белого свадебного платья с глубоким вырезом и кружевом.

    Екатерина Репьяхова своей подписью к фото призналась, что ей самой не верится, что она уже невеста.

    Подписчикам, судя по комментариям, платье невесты понравилось.

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    instagram.com/repyahovakate

    Девушка призналась, что примерила несколько свадебных платьев, прежде чем определиться с «тем самым». Правда, тот наряд, который она выбрала для торжества, Катя показывать не стала.

    «Свое свадебное платье я держу в тайне. А это просто один из вариантов», - ответила девушка на вопрос подписчицы о том, ее ли это платье.

    знаменитости фотография Instagram
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