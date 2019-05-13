Экс-супруг Меган Маркл женился: фото с церемонии



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instagram.com/jesslacher

Бывший муж Меган Маркл – 42-летний голливудский продюсер Тревор Энгельсон – второй раз женился. Его избранницей стала дочь американского мультимиллионера Трейси Курланд

Роскошная церемония свадьбы состоялась в субботу, 11 мая. Тревор Энгельсон и Трейси Курланд пошли к алтарю в Монтесито, что в штате Калифорния. Для этого пара сняла элитный 5-звездочный отель Rosewood Miramar Beach.

Хоть Instagram-странички молодоженов закрыты от общественности, в сеть все же попали волшебные кадры с церемонии свадьбы. На фото, опубликованных гостями Тревора Энгельсона и Трейси Курланд, видно, что невеста выбрала пышное платье, украшенное кружевом.

Волосы дочь мультимиллионера решила не сплетать в прическу, отдав предпочтение голливудским локонам. Кроме этого, невеста отказалась от фаты. А вот экс-супруг Меган Маркл выбрал для свадьбы классический черный костюм, белую рубашку и бабочку.

Для гостей представители Rosewood Miramar Beach поставили прозрачную палатку, в которой разместили столы. Тревор и Трейси выбрали сине-белые цвета декора и пиона, которые стояли на каждом столе. А вот на праздничный ужин молодожены пригласили всех в зал отеля, украшенный в светлых тонах.

Перед церемонией звездные жених и невеста сделали репетицию, фото с которой тоже попали в сети. Экс-супруг Меган Маркл красовался перед камерами в розовом костюме, а его возлюбленная Трейси пришла в кружевном топе и пышной юбке.

Джерело: 24tv.ua