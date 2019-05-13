Роберт Паттинсон празднует день рождения: лучшие фотосессии актера

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Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 в пригороде Лондона

Актерская карьера Роберта началась в любительском театре в возрасте примерно 15 лет. Затем он получил приглашение в Barnes Theatre Club, где играл в таких постановках, как «Macbeth», «Anything Goes» и «Tess of the D’Urbevilles».

Первым для Роберта опытом в кино стала роль второго плана в фильме «Кольцо Нибелунгов» (2004). В том же 2004 году он сыграл в фильме «Ярмарка тщеславия» сына героини Риз Уизерспун, однако его сцены позднее были удалены и появились только в DVD-версии.

В конце 2005 года Паттинсон сыграл роль Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня».

11 декабря 2007 года Summit Entertainment объявила, что Паттинсон будет играть Эдварда Каллена в новом фильме «Сумерки», основанном на бестселлере Стефани Майер, одноимённом романе о людях и вампирах. После роли молодого вампира-вегетарианца, влюбившегося в простую девушку, популярность Роберта сильно выросла. Паттинсон сыграл в экранизации следующего романа, которая вышла на экраны осенью 2009 года.

В 2010 году вышла драма «Помни меня». В ней Роберт сыграл студента Тайлера, который начал встречаться с девушкой Элли, чтобы отомстить её отцу-полицейскому, арестовавшему его за драку, в которой парень не участвовал. Тайлер влюбляется в Элли, но события 11 сентября 2001 года разлучают их навсегда. В 2010 году он также сыграл Эдварда в экранизации книги «Затмение», которая появилась на экранах 30 июня 2010 года

В 2011 году вышли фильмы «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» и «Воды слонам!», где Роберт сыграл студента-ветеринара, который по воле случая попадает в бродячий цирк и влюбляется в молодую наездницу.

Мировая премьера фильма «Милый друг», в котором актер сыграл Жоржа Дюруа, состоялась 17 февраля 2012 года во время Берлинского международного кинофестиваля.

В 2011 году актер сыграл главную роль в фильме «Космополис», режиссером которого стал Дэвид Кроненберг.

В 2012 году у Роберта также состоялся выход фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», ставшего заключительной частью «Сумеречной Саги».

2 мая 2012 года стало известно о том, что актер сыграет в психологическом триллере «Миссия: Черный список», который будет снят по книге с одноименным названием, написанной военным следователем Эриком Мэддоксом. В книге рассказывается о поисках и захвате Саддама Хусейна.

Кроме того, актер присоединился к актерскому составу фильма Ровер, режиссёром которого стал Дэвид Мишо. В фильме Паттинсон сыграл персонажа по имени Рэйнольдс.

В 2017 году Паттинсон снялся у независимых режиссеров братьев Бена и Джоша Сафди в фильме «Хорошее время». Актер случайно увидел постер к их предыдущему фильму «Бог знает что» и сам предложил свою кандидатуру на роль в любой из следующих картин. После премьеры фильма в конкурсе Каннского фестиваля американская пресса единогласно признала роль в нем лучшей в карьере Паттинсона.