Блогер обманул своих подписчиков в Instagram иллюзией роскошной жизни



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boredpanda.com

Лондонский видеоблогер Байрон Дентон в конце января начал публиковать в Instagram свои фотографии, демонстрируя свою шикарную жизнь, по правде не являясь богачом

19-летнему парню как-то в голову пришла идея провести социальный эксперимент, чтобы посмотреть, насколько легко ему удастся подделать шикарный образ жизни влиятельного человека, а также понаблюдать за тем, как на всё это отреагируют пользователи сети — для этого он сделал несколько фальшивых лакшери-кадров.

В результате очередной раз подтвердилась общеизвестная истина о том, что социальные сети действую на людей как опьяняющее лекарство, так, пользователи не только поверили в то, что блогер богат, но и его страничка смогла за короткий промежуток времени значительно обрасти подписчиками, и всё, что для этого потребовалось — лишь незначительные и достаточно простые редактирования снимков.

Известный своим последователям в YouTube как «tbhbyron», создатель контента рассказал Insider, что его на этот интересный эксперимент вдохновил коллега по YouTube Джордж Мейсон (George Mason), который в начале года притворился, что уехал на неделю в отпуск.

«Я видел много людей, которые делали фейковые отпуски и тому подобные вещи, но я подумал, что было бы здорово попробовать другой подход», — рассказал им Дентон.

Ему было любопытно взглянуть на то, как будут реагировать на всё это случайные люди: «Мне всегда было интересно, почему люди так одержимы знаменитостями, возможно, всё потому, что они могут позволить себе жить так, как не могут другие». И вы знаете, по результатам этой затеи парня можно констатировать, что все так и есть. Так, его фотография, где он «бездельничает в частном самолёте», всего за 7 секунд получила 1000 лайков.





При этом, как выяснилось, люди в восторге не только от каких-то доступных лишь небольшому сословию сильных мира сего вещей, а и от дорогих брендовых покупок.





Джерело: boredpanda.com