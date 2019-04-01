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    Жизнь

    Кейт Бекинсейл подарила маме гигантскую секс-игрушку

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    Кейт Бекинсейл подарила маме гигантскую секс-игрушку

    45-летняя звезда «Другого мира» всегда отличалась нестандартным чувством юмора

    Кейт Бекинсейл удивляла костюмом лошади, жёсткими шутками и фотографиями своего недовольного кота. Недавно актриса удалила все снимки в своем Instagram, но позже вновь начала вести страницу. И свой четвёртый пост звезда посвятила самому трогательному празднику в Великобритании — Дню матери. Что одновременно забавно и странно, в этот день Бекинсейл подарила маме огромную секс-игрушку.

    31 марта в Великобритании отметили День матери, который празднуется каждое четвёртое воскресенье Великого поста. В этот день принято вручать матерям и бабушкам открытки и подарки, и Кейт Бекинсейл подошла к этой традиции креативно. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram-аккаунте видеоролик, на котором её мама Джуди Лу со смехом держит в руках впечатляющих размеров искусственный фаллос.

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    Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

    «Если моя мама меня чему и научила, так это тому, что если жизнь посылает тебе нечто неожиданное — стоит над этим посмеяться. Счастливого Дня Матери моей вдохновляющей, жёсткой, смешливой и необыкновенной маме! Я очень сильно тебя люблю», — написала актриса под постом.

    Джерело: popcornnews

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