Кейт Бекинсейл подарила маме гигантскую секс-игрушку



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Кейт Бекинсейл удивляла костюмом лошади, жёсткими шутками и фотографиями своего недовольного кота. Недавно актриса удалила все снимки в своем Instagram, но позже вновь начала вести страницу. И свой четвёртый пост звезда посвятила самому трогательному празднику в Великобритании — Дню матери. Что одновременно забавно и странно, в этот день Бекинсейл подарила маме огромную секс-игрушку.

31 марта в Великобритании отметили День матери, который празднуется каждое четвёртое воскресенье Великого поста. В этот день принято вручать матерям и бабушкам открытки и подарки, и Кейт Бекинсейл подошла к этой традиции креативно. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram-аккаунте видеоролик, на котором её мама Джуди Лу со смехом держит в руках впечатляющих размеров искусственный фаллос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 31 Мар 2019 в 1:48 PDT

«Если моя мама меня чему и научила, так это тому, что если жизнь посылает тебе нечто неожиданное — стоит над этим посмеяться. Счастливого Дня Матери моей вдохновляющей, жёсткой, смешливой и необыкновенной маме! Я очень сильно тебя люблю», — написала актриса под постом.

Джерело: popcornnews