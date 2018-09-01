Веселый фотопроект: забавные снимки собак, парящих в невесомости



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Собаки в полете - веселый фото-проект от Джулии Кристи

Немецкий фотограф Julia Christe запечатлела знакомство псов с батутом. Многие собаки были шокированы подобным опытом

Джулия Кристи– немецкий фотограф, а также автор необычного проекта, в рамках которого собаки разных пород были запечатлены в самом необычном для себя положении, а именно во время полета в воздухе.

Нелепые позы четвероногих любимцев приводят в умилительный восторг и непроизвольно вызывают искреннюю улыбку.

Веселый фото-проект – неисчерпаемый источник позитива и хорошего настроения. Пересматривать кадры, на которых сенбернары, ретриверы, шпицы и другие представители домашних пород пребывают в свободном парении, можно бесконечно.

В необычной фотосессии приняли участие самые разные четвероногие любимцы: большие и маленькие, лохматые и короткошерстные.

Глядя на снимки, представленные в забавном фото-проекте, довольно сложно понять, что испытывает подброшенная в воздух собака: страх, растерянность или восторг.

Одно лишь известно достоверно – фотографии получаются уж очень смешными и заряжают массой позитивных эмоций.

Каждое животное на фотографиях Джулии Кристи представляет собой индивидуальность. Разглядывая такие фотографии, у вас непременно появится улыбка на губах.

Джерело: boredpanda.com