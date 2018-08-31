Пес поразил своими «человеческими» эмоциями: забавные фото



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Песик по кличке Бекон

Старик Бекон, так называют этого маленького пса хозяева из Флориды, может выразить своим лицом десятки эмоций

Во Флориде, США, живет песик по кличке Бекон. Он — смесь пекинеса, таксы и чихуа-хуа. Но это только одна из особенностей забавного зверька. Этот милый бородач может вас еще кое-чем удивить. Своей «человеческой» мордочкой. И количеством эмоций, которое эта то хитрая, то грустная, то шаловливая мордочка может изображать.

Пес с забавной бородкой на рыжеватой морде не боится демонстрировать свои чувства — их всегда можно прочесть у него на «лице». А количество их просто поражает. Кажется, из фото Бекона получился бы отличный набор эмодзи. Хозяева даже завели для этого уникума Instagram, где уже 16 тыс. человек наблюдает за тем, как пес печалится, удивляется и много чего еще.

Практически каждый день хозяева показывают новые выражения его мордочки, которые снабжают забавными подписями: «ненавижу понедельник», «когда прозвенел будильник», «когда сказали, что ты красивая без макияжа», «когда ты понимаешь, что сегодня только вторник», «это не я! Я не ел грязь на заднем дворе!».

Подписчики комментируют фото Бэкона: «Бекон, почему ты выглядишь как бородатый старик?! Ты очаровательный!», «Я никогда не видел такого выразительного «лица», как у Бекона. Смеюсь все время».

Джерело: znaj.ua