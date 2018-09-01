Ностальгия по детству: иллюстрации Омарио Брунеллески



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Омарио Брунеллески

Иллюстратор настолько тонко передал счастливую атмосферу детства, что вы захотите туда вернуться

Эх, детство… И хотя у каждого воспоминания об этом потрясающем периоде жизни разные, нет сомнений, что для каждого он непременно состоит из множества различных волшебных моментов.

Этими магическими моментами могут быть всевозможные открытия, сделанные в юные годы, ваши первые друзья, домашние животные, первые семейные поездки, запах свежего пирога, испеченного любимой бабушкой… И многое другое!

Омарио Брунеллески (Omario Brunelleschi) — англо-итальянский художник-фрилансер, который занимается тем, что иллюстрирует эти сладкие детские воспоминания, которые заставляют окунуться в те самые трогательные моменты, вызывая у каждого, кто на них посмотрит, неизгладимую ностальгию по прошлому.

Последние 2 года он делится со своими подписчиками в социальных сетях иллюстрациями, в которых показаны все стороны любви. И, пожалуй, главная изюминка этих работ в том, что ко многим из них Омарио пишет жизненные истории или рассказывает о том, что его вдохновило.

Мы не знаем, основаны ли истории на личном опыте, но эти работы уже покорили сердца тысяч людей.

Омарио живет в Великобритании. Он работает с цифровой иллюстрацией. После многочисленных просьб художник начал создавать печатные версии своих работ и продавать их всем желающим.

Джерело: boredpanda.com