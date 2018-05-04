Chanel построил гигантский корабль для модного показа

Массивные декорации были возведены специально для презентации новой круизной коллекции

Специально для презентации новой круизной коллекции от модного дома Chanel Карла Лагерфельда в парижском Гран-Пале был построен массивный корабль. Показ поразил не только стильными образами из новой коллекции, но и масштабностью самого события. Устроители мероприятия во главе с дизайнером Вирджинией Виар инсценировали настоящий круиз. Прямо на



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Круизная коллекция Chanel

Массивные декорации были возведены специально для презентации новой круизной коллекции

Специально для презентации новой круизной коллекции от модного дома Chanel Карла Лагерфельда в парижском Гран-Пале был построен массивный корабль. Показ поразил не только стильными образами из новой коллекции, но и масштабностью самого события.

Устроители мероприятия во главе с дизайнером Вирджинией Виар инсценировали настоящий круиз. Прямо на подиуме были построены декорации парохода в натуральную величину, мимо которого шли модели, а весь антураж дополняли звуки криков чаек. В финале показа Карл Лагерфельд поздравил всех гостей на трапе, после чего пригласил их на палубу и устроил вечеринку с живой музыкой и угощениями.

Невероятный лайнер Карл Лагерфельд назвал La Pause. Именно так называется вилла основательницы модного дома мадемуазель Шанель, которая расположена на юге Франции, в городке Рокбрюн-Кап-Мартен.

Коко Шанель также в свое время любила отдыхать у воды, из-за чего часто уезжала из Парижа в такие места, как Довиль, Венеция или Биариц. Также легендарная Шанель нередко путешествовала с герцогом Вестминстерским на его яхтах, потому круизная коллекция дома Chanel точно вышла тематической и уместной.

Что касается самой круизной коллекции 2019, то французский дизайнер создал расслабленную и классическую морскую гамму, которая отображалась в полосатых брюках свободного покроя, в трикотажных джемперах с длинными рукавами, клубных пиджаках, юбках в складку, легких платьях и в различных аксессуарах. Среди цветов чаще всего преобладал голубой, темно-синий, белый и нежно-розовый.

Среди звезд модельной индустрии на подиум вышли такие модели как Белла и Джиджи Хадид и Стелла Максвелл, а гостями события стали практически все действующие амбассадоры марки: Лили-Роуз Депп, Кристен Стюарт, Марго Робби и Фиби Тонкин.

Джерело: vogue.ua