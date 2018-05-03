Состоялся конкурс красоты среди самых успешных украинок
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За звание лучшей соревновалось 14 девушек из разных городов страны
В Киеве впервые прошел конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2018. В нем приняли участие 14 женщин со всех уголков Украины. Главную корону в результате получила киевлянка Алёна Бойко.
Конкурсная программа включала в себя пять дефиле с хореографическими постановками: презентационное, бизнес-леди дефиле - видеопрезентация участниц (бизнеспозиционирование деятельности на украинском рынке, социальная и общественная сферы, семейное положение), выход в спортивном образе (демонстрация красивой физической формы финалисток, которые популяризируют здоровый образ жизни, спорт и правильное питание), выход в стилизированных украинских нарядах с детьми, а также дефиле в дизайнерских вечерних платьях.
Национальный директор Mrs. Ukraine International Яна Луцкая отмечает: «Я горжусь каждой участницей, все они – яркий пример того, как украинки могут быть одновременно успешными в карьере, любящими женами и заботливыми мамами. Также в этот вечер они раскрыли другие свои грани – харизму, женственность и элегантность. Благодарю всех партнеров, гостей и журналистов, которые поддержали наше мероприятие».
Конкурсанток оценивали шесть членов жюри во главе с народным артистом Украины Остапом Ступкой: Светлана Суркис, Наталья Бобровникова, Олег Лисогор, Ирина Трухачева и Марина Кинах.
Специальными гостями праздника стали и звезды шоу-бизнеса. В ходе церемонии выступали струнный квартет Asturia, семейный тандем Нины и Тони Матвиенко, хореографический балет А6, акробатический дуэт Sunrise, а хедлайнером события стала поп-дива Ирина Билык, подарившая гостям свои суперхиты.
Отметим, что помимо главной короны, жюри выбрало четырех финалисткок:
- 1st Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Оксана Дмитриева, которая родом из Днепра;
- 2nd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - киевлянка Оксана Павленко;
- 3rd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Александра Штаний-Медяник родом из Каменского
- 4th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Анна Кривец, которая родом из Луганска.
Все финалистки получили наградные ленты в специальных номинациях в тех сферах деятельности, в которых они достигли наибольшего успеха. Победительница Алена Бойко уже этим летом представит Украину на международном конкурсе Mrs. International 2018 в США.
Джерело: Ивона