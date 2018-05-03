  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Состоялся конкурс красоты среди самых успешных украинок

    За звание лучшей соревновалось 14 девушек из разных городов страны
    В Киеве впервые прошел конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2018. В нем приняли участие 14 женщин со всех уголков Украины. Главную корону в результате получила киевлянка Алёна Бойко. Конкурсная программа включала в себя пять дефиле с хореографическими постановками: презентационное, бизнес-леди дефиле - видеопрезентация
    • Сьогодні, 22:41
    • Розсилка
    Mrs. Ukraine International 2018
    Mrs. Ukraine International 2018

    За звание лучшей соревновалось 14 девушек из разных городов страны

    В Киеве впервые прошел конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2018. В нем приняли участие 14 женщин со всех уголков Украины. Главную корону в результате получила киевлянка Алёна Бойко.

    Конкурсная программа включала в себя пять дефиле с хореографическими постановками: презентационное, бизнес-леди дефиле - видеопрезентация участниц (бизнеспозиционирование деятельности на украинском рынке, социальная и общественная сферы, семейное положение), выход в спортивном образе (демонстрация красивой физической формы финалисток, которые популяризируют здоровый образ жизни, спорт и правильное питание), выход в стилизированных украинских нарядах с детьми, а также дефиле в дизайнерских вечерних платьях.

    df6354854f70799025443faf13aa0f99
    Алена Бойко

    Национальный директор Mrs. Ukraine International Яна Луцкая отмечает: «Я горжусь каждой участницей, все они – яркий пример того, как украинки могут быть одновременно успешными в карьере, любящими женами и заботливыми мамами. Также в этот вечер они раскрыли другие свои грани – харизму, женственность и элегантность. Благодарю всех партнеров, гостей и журналистов, которые поддержали наше мероприятие».

    Конкурсанток оценивали шесть членов жюри во главе с народным артистом Украины Остапом Ступкой: Светлана Суркис, Наталья Бобровникова, Олег Лисогор, Ирина Трухачева и Марина Кинах.

    49f455d16b5e257fe9e7d19b23651031
    Остап Ступка на конкурсе

    Специальными гостями праздника стали и звезды шоу-бизнеса. В ходе церемонии выступали струнный квартет Asturia, семейный тандем Нины и Тони Матвиенко, хореографический балет А6, акробатический дуэт Sunrise, а хедлайнером события стала поп-дива Ирина Билык, подарившая гостям свои суперхиты.

    Отметим, что помимо главной короны, жюри выбрало четырех финалисткок:

    • 1st Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Оксана Дмитриева, которая родом из Днепра;
    • 2nd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - киевлянка Оксана Павленко;
    • 3rd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Александра Штаний-Медяник родом из Каменского
    • 4th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Анна Кривец, которая родом из Луганска.
    crop_01
    Победительницы конкурса

    Все финалистки получили наградные ленты в специальных номинациях в тех сферах деятельности, в которых они достигли наибольшего успеха. Победительница Алена Бойко уже этим летом представит Украину на международном конкурсе Mrs. International 2018 в США.

    Читайте также: Маша Ефросинина в США показала свою коллекцию вышиванок.

    Джерело: Ивона

    Читайте також
    образ жизни конкурс мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ