Состоялся конкурс красоты среди самых успешных украинок

За звание лучшей соревновалось 14 девушек из разных городов страны

В Киеве впервые прошел конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2018. В нем приняли участие 14 женщин со всех уголков Украины. Главную корону в результате получила киевлянка Алёна Бойко. Конкурсная программа включала в себя пять дефиле с хореографическими постановками: презентационное, бизнес-леди дефиле - видеопрезентация



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Mrs. Ukraine International 2018

За звание лучшей соревновалось 14 девушек из разных городов страны

В Киеве впервые прошел конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2018. В нем приняли участие 14 женщин со всех уголков Украины. Главную корону в результате получила киевлянка Алёна Бойко.

Конкурсная программа включала в себя пять дефиле с хореографическими постановками: презентационное, бизнес-леди дефиле - видеопрезентация участниц (бизнеспозиционирование деятельности на украинском рынке, социальная и общественная сферы, семейное положение), выход в спортивном образе (демонстрация красивой физической формы финалисток, которые популяризируют здоровый образ жизни, спорт и правильное питание), выход в стилизированных украинских нарядах с детьми, а также дефиле в дизайнерских вечерних платьях.

Алена Бойко

Национальный директор Mrs. Ukraine International Яна Луцкая отмечает: «Я горжусь каждой участницей, все они – яркий пример того, как украинки могут быть одновременно успешными в карьере, любящими женами и заботливыми мамами. Также в этот вечер они раскрыли другие свои грани – харизму, женственность и элегантность. Благодарю всех партнеров, гостей и журналистов, которые поддержали наше мероприятие».

Конкурсанток оценивали шесть членов жюри во главе с народным артистом Украины Остапом Ступкой: Светлана Суркис, Наталья Бобровникова, Олег Лисогор, Ирина Трухачева и Марина Кинах.

Остап Ступка на конкурсе

Специальными гостями праздника стали и звезды шоу-бизнеса. В ходе церемонии выступали струнный квартет Asturia, семейный тандем Нины и Тони Матвиенко, хореографический балет А6, акробатический дуэт Sunrise, а хедлайнером события стала поп-дива Ирина Билык, подарившая гостям свои суперхиты.

Отметим, что помимо главной короны, жюри выбрало четырех финалисткок:

1st Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Оксана Дмитриева, которая родом из Днепра;

2nd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - киевлянка Оксана Павленко;

3rd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Александра Штаний-Медяник родом из Каменского

4th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2018 - Анна Кривец, которая родом из Луганска.

Победительницы конкурса

Все финалистки получили наградные ленты в специальных номинациях в тех сферах деятельности, в которых они достигли наибольшего успеха. Победительница Алена Бойко уже этим летом представит Украину на международном конкурсе Mrs. International 2018 в США.

Джерело: Ивона