Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников
- Сьогодні, 12:17
-
Розсилка
Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свой целлюлит
Одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира Эшли Грэм стала героиней модной фотосессии, в которой она прорекламировала серию новых купальников. Манекенщица plus-size демонстрирует не только аппетитные формы, но и целлюлит.
Пышнотелая Эшли Грэм не страдает от комплексов и не упускает возможности показать свое массивное тело. Более того, манекенщица вдохновляет всех женщин в мире не стесняться своей фигуры. Стоит отметить, что это успешно удается модели, поскольку сторонники Эшли Грэм покупают купальники из ее рекламы и делятся своими снимками со звездой.
На этот раз знаменитость решила показать не редактированные снимки. Коллекцию купальников назвали «Сила папарацци».
«Я надеюсь, эти фотографии вселят в каждую женщину бесстрашную уверенность, чтобы все были счастливы в своем теле и наслаждались каждым моментом. И неважно, кто на них смотрит. Быть настоящей – это красиво. Когда речь идет о моем теле, мне нечего скрывать», – пояснила Эшли Грэм.
Джерело: 24 канал