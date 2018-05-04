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    Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников

    Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свой целлюлит
    Одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира Эшли Грэм стала героиней модной фотосессии, в которой она прорекламировала серию новых купальников. Манекенщица plus-size демонстрирует не только аппетитные формы, но и целлюлит. Пышнотелая Эшли Грэм не страдает от комплексов и не упускает возможности показать свое массивное тело. Более того,
    • Сьогодні, 12:17
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    Эшли Грэм
    Эшли Грэм

    Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свой целлюлит

    Одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира Эшли Грэм стала героиней модной фотосессии, в которой она прорекламировала серию новых купальников. Манекенщица plus-size демонстрирует не только аппетитные формы, но и целлюлит.

    Пышнотелая Эшли Грэм не страдает от комплексов и не упускает возможности показать свое массивное тело. Более того, манекенщица вдохновляет всех женщин в мире не стесняться своей фигуры. Стоит отметить, что это успешно удается модели, поскольку сторонники Эшли Грэм покупают купальники из ее рекламы и делятся своими снимками со звездой.

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    Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников
    Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников
    Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников
    Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников
    Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников
    Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников

    На этот раз знаменитость решила показать не редактированные снимки. Коллекцию купальников назвали «Сила папарацци».

    «Я надеюсь, эти фотографии вселят в каждую женщину бесстрашную уверенность, чтобы все были счастливы в своем теле и наслаждались каждым моментом. И неважно, кто на них смотрит. Быть настоящей – это красиво. Когда речь идет о моем теле, мне нечего скрывать», – пояснила Эшли Грэм.

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    Джерело: 24 канал

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