Самая известная пышнотелая модель снялась в рекламе купальников

Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свой целлюлит

Одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира Эшли Грэм стала героиней модной фотосессии, в которой она прорекламировала серию новых купальников. Манекенщица plus-size демонстрирует не только аппетитные формы, но и целлюлит. Пышнотелая Эшли Грэм не страдает от комплексов и не упускает возможности показать свое массивное тело. Более того,



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Эшли Грэм

Эшли Грэм не стесняется демонстрировать свой целлюлит

Одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира Эшли Грэм стала героиней модной фотосессии, в которой она прорекламировала серию новых купальников. Манекенщица plus-size демонстрирует не только аппетитные формы, но и целлюлит.

Пышнотелая Эшли Грэм не страдает от комплексов и не упускает возможности показать свое массивное тело. Более того, манекенщица вдохновляет всех женщин в мире не стесняться своей фигуры. Стоит отметить, что это успешно удается модели, поскольку сторонники Эшли Грэм покупают купальники из ее рекламы и делятся своими снимками со звездой.

На этот раз знаменитость решила показать не редактированные снимки. Коллекцию купальников назвали «Сила папарацци».

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 3 Тра 2018 р. о 9:00 PDT

«Я надеюсь, эти фотографии вселят в каждую женщину бесстрашную уверенность, чтобы все были счастливы в своем теле и наслаждались каждым моментом. И неважно, кто на них смотрит. Быть настоящей – это красиво. Когда речь идет о моем теле, мне нечего скрывать», – пояснила Эшли Грэм.

Джерело: 24 канал