Дочь Синди Кроуфорд примерила стильное черное платье

Молодая манекенщица впечатлила изысканным нарядом с эффектным декольте

16-летняя Кайя Гербер, которая смело идет по стопам своей легендарной матери Синди Кроуфорд, несколько месяцев назад стала лицом элитного швейцарского бренда часов Omega. В вечер презентации нового продукта в Берлине Кайя стала звездой события. На торжественный вечер, приуроченный к выходу новой модели женских часов Omega, Кайя надела очень



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Кайя Гербер

Молодая манекенщица впечатлила изысканным нарядом с эффектным декольте

16-летняя Кайя Гербер, которая смело идет по стопам своей легендарной матери Синди Кроуфорд, несколько месяцев назад стала лицом элитного швейцарского бренда часов Omega. В вечер презентации нового продукта в Берлине Кайя стала звездой события.

На торжественный вечер, приуроченный к выходу новой модели женских часов Omega, Кайя надела очень стильное мини-платье черного цвета бренда Versace, лиф которого был украшен металлическими клепками. Для завершения образа Гербер подобрала босоножки того же итальянского бренда, а также часы Omega.

Для светского выхода на красную дорожку ей сделали стильную прическу, – зачесанные набок волосы и сдержанный макияж. Модель выглядела очень элегантно и изысканно.

Стоит добавить, что ее мать Синди Кроуфорд уже более 20 лет сотрудничает с брендом, а в прошлом году к ней присоединилась и Кайя, которая снялась вместе со своими родителями и старшим братом в рекламной кампании марки.

Джерело: 24 канал