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    Дочь Синди Кроуфорд примерила стильное черное платье

    Молодая манекенщица впечатлила изысканным нарядом с эффектным декольте
    16-летняя Кайя Гербер, которая смело идет по стопам своей легендарной матери Синди Кроуфорд, несколько месяцев назад стала лицом элитного швейцарского бренда часов Omega. В вечер презентации нового продукта в Берлине Кайя стала звездой события. На торжественный вечер, приуроченный к выходу новой модели женских часов Omega, Кайя надела очень
    • Сьогодні, 20:03
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    Кайя Гербер
    Кайя Гербер

    Молодая манекенщица впечатлила изысканным нарядом с эффектным декольте

    16-летняя Кайя Гербер, которая смело идет по стопам своей легендарной матери Синди Кроуфорд, несколько месяцев назад стала лицом элитного швейцарского бренда часов Omega. В вечер презентации нового продукта в Берлине Кайя стала звездой события.

    На торжественный вечер, приуроченный к выходу новой модели женских часов Omega, Кайя надела очень стильное мини-платье черного цвета бренда Versace, лиф которого был украшен металлическими клепками. Для завершения образа Гербер подобрала босоножки того же итальянского бренда, а также часы Omega.

    Для светского выхода на красную дорожку ей сделали стильную прическу, – зачесанные набок волосы и сдержанный макияж. Модель выглядела очень элегантно и изысканно.

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    Дочь Синди Кроуфорд примерила стильное черное платье
    Дочь Синди Кроуфорд примерила стильное черное платье
    Дочь Синди Кроуфорд примерила стильное черное платье
    Дочь Синди Кроуфорд примерила стильное черное платье
    Дочь Синди Кроуфорд примерила стильное черное платье

    Стоит добавить, что ее мать Синди Кроуфорд уже более 20 лет сотрудничает с брендом, а в прошлом году к ней присоединилась и Кайя, которая снялась вместе со своими родителями и старшим братом в рекламной кампании марки.

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    Джерело: 24 канал

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