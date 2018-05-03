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    Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue

    Певица призналась, что все больше и больше увлекается высокой модой
    Музой июньского номера Vogue США стала Рианна. На снимках певица позирует на фоне бассейна с искрящейся в солнечных лучах водой и зеленых растений в купальниках и блестящих платьях, напоминающих рыбью чешую. Для обложки ее снял знаменитый фотодуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигго. Фото сопровождает большое интервью с 30-летней артисткой, в котором она
    • Сьогодні, 21:04
    • Розсилка
    Рианна
    Рианна

    Певица призналась, что все больше и больше увлекается высокой модой

    Музой июньского номера Vogue США стала Рианна. На снимках певица позирует на фоне бассейна с искрящейся в солнечных лучах водой и зеленых растений в купальниках и блестящих платьях, напоминающих рыбью чешую.

    Для обложки ее снял знаменитый фотодуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигго. Фото сопровождает большое интервью с 30-летней артисткой, в котором она рассказывает об успехе своего косметического бренда Fenty Beauty, запуске марки нижнего белья Savage x Fenty, съемках в криминальной комедии «Восемь подруг Оушена», музыкальной карьере, отношениях и создании благотворительного фонда.

    В интервью изданию звезда призналась, что все больше влюбляется в высокую моду. Поэтому не исключает, что вскоре посвятит себя дизайнерскому делу.

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    Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue
    Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue
    Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue
    Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue
    Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue
    Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue

    Недавно Рианна показала в своем инстаграме первую видеокампанию бренда Savage x Fenty, в которой снялась плюс-сайз-модель Одри Ричи. Ролик посвятили бодипозитиву и сексуальности.

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    Джерело: vogue.ua

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