Похудевшая Рианна снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue

Певица призналась, что все больше и больше увлекается высокой модой

Музой июньского номера Vogue США стала Рианна. На снимках певица позирует на фоне бассейна с искрящейся в солнечных лучах водой и зеленых растений в купальниках и блестящих платьях, напоминающих рыбью чешую. Для обложки ее снял знаменитый фотодуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигго. Фото сопровождает большое интервью с 30-летней артисткой, в котором она



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

Певица призналась, что все больше и больше увлекается высокой модой

Музой июньского номера Vogue США стала Рианна. На снимках певица позирует на фоне бассейна с искрящейся в солнечных лучах водой и зеленых растений в купальниках и блестящих платьях, напоминающих рыбью чешую.

Для обложки ее снял знаменитый фотодуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигго. Фото сопровождает большое интервью с 30-летней артисткой, в котором она рассказывает об успехе своего косметического бренда Fenty Beauty, запуске марки нижнего белья Savage x Fenty, съемках в криминальной комедии «Восемь подруг Оушена», музыкальной карьере, отношениях и создании благотворительного фонда.

В интервью изданию звезда призналась, что все больше влюбляется в высокую моду. Поэтому не исключает, что вскоре посвятит себя дизайнерскому делу.

Недавно Рианна показала в своем инстаграме первую видеокампанию бренда Savage x Fenty, в которой снялась плюс-сайз-модель Одри Ричи. Ролик посвятили бодипозитиву и сексуальности.

Джерело: vogue.ua