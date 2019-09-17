Что скрывается за красивой картинкой: бэкстейдж идеального кадра для Instagram



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boredpanda.com

Модель и фотограф по имени Кимберли — женщина с невероятным чувством стиля

Она самый настоящий символ красоты, трудолюбия и настойчивости, и ее поклонники с нетерпением ждут каждой новой фотографии в ее исполнении.

Кимберли, чье настоящее имя — Кимберли Дуглас, благодаря своим величественным фотосессиям, действительно является самой настоящей любительницей искусства.

Особенной популярности она снискала после того, как в сети появилась ее удивительно элегантная фотосессия, в которой было задействовано огромное количество роз.

Интересные по своему исполнению снимки модели помогли ей привлечь более 82 тыс. последователей в Instagram. Новая же ее фотосессия получила более 29 тыс. лайков и более 780 комментариев.

Кроме того, стоит отметить, что ее Twitter на данный момент читает свыше 49 тыс. подписчиков. По словам модели, подготовка ее крайней фотосессии была невероятно трудоемкой — потребовалось около 12,5 часов, в целом она потратила полтора рабочих дня. И это действительно впечатляет.

Джерело: boredpanda.com