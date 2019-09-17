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    Фото

    Что скрывается за красивой картинкой: бэкстейдж идеального кадра для Instagram

    • Розсилка
    Что скрывается за красивой картинкой: бэкстейдж идеального кадра для Instagram
    boredpanda.com

    Модель и фотограф по имени Кимберли — женщина с невероятным чувством стиля

    Она самый настоящий символ красоты, трудолюбия и настойчивости, и ее поклонники с нетерпением ждут каждой новой фотографии в ее исполнении. 

    Кимберли, чье настоящее имя — Кимберли Дуглас, благодаря своим величественным фотосессиям, действительно является самой настоящей любительницей искусства. 

    Особенной популярности она снискала после того, как в сети появилась ее удивительно элегантная фотосессия, в которой было задействовано огромное количество роз. 

    Интересные по своему исполнению снимки модели помогли ей привлечь более 82 тыс. последователей в Instagram. Новая же ее фотосессия получила более 29 тыс. лайков и более 780 комментариев. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Кроме того, стоит отметить, что ее Twitter на данный момент читает свыше 49 тыс. подписчиков. По словам модели, подготовка ее крайней фотосессии была невероятно трудоемкой — потребовалось около 12,5 часов, в целом она потратила полтора рабочих дня. И это действительно впечатляет.

    Джерело: boredpanda.com

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