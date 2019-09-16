  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Олег Винник взбудоражил сеть сосиской

    • Розсилка
    Олег Винник взбудоражил сеть сосиской
    facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

    Олег Винник озадачил своих подписчиков в Instagram новым неожиданным фото

    Популярный украинский певец Олег Винник порадовал поклонников снимком с уличной едой — французским хот-догом.

    На фото, которое Винник разместил в Instagram, он держит в руках ход-дог с поджаренной сосиской и красным перцем. «Даже в самых простых вещах можно разглядеть шедевр», — подписал артист снимок.

    На снимке артист запечатлен с щетиной, с собранными в хвост волосами и с хот-догом в руке из которого торчит большая сосиска, перец чили и капуста.

    .jpg_07
    instagram.com/olegg.vynnyk

    «Фото с перчинкой», «Острый перец», «Фото — огонь», «Вот это зажгли», «Любишь сосиски?», «Да! Если это баварская колбаска», «Это вы о себе?», «Прекрасное фото», — пишут поклонники.

    «Зеленский нервно курит в сторонке. Олег, Вы уже не образец для подражания? У Вас есть слабости и Вы их не скрываете?.. Вы движетесь в верном направлении. Ждем следующего «откровения» Па-па», — шутят комментаторы.

    Правда, некоторые считают, что фото неудачное, а на сцене Винник выглядит лучше.

    Джерело: fakty.ua

    Читайте також
    Олег Винник артист Чили Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ