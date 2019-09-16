Олег Винник взбудоражил сеть сосиской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Олег Винник озадачил своих подписчиков в Instagram новым неожиданным фото

Популярный украинский певец Олег Винник порадовал поклонников снимком с уличной едой — французским хот-догом.

На фото, которое Винник разместил в Instagram, он держит в руках ход-дог с поджаренной сосиской и красным перцем. «Даже в самых простых вещах можно разглядеть шедевр», — подписал артист снимок.

На снимке артист запечатлен с щетиной, с собранными в хвост волосами и с хот-догом в руке из которого торчит большая сосиска, перец чили и капуста.

instagram.com/olegg.vynnyk

«Фото с перчинкой», «Острый перец», «Фото — огонь», «Вот это зажгли», «Любишь сосиски?», «Да! Если это баварская колбаска», «Это вы о себе?», «Прекрасное фото», — пишут поклонники.

«Зеленский нервно курит в сторонке. Олег, Вы уже не образец для подражания? У Вас есть слабости и Вы их не скрываете?.. Вы движетесь в верном направлении. Ждем следующего «откровения» Па-па», — шутят комментаторы.

Правда, некоторые считают, что фото неудачное, а на сцене Винник выглядит лучше.

Джерело: fakty.ua