День рождения Джулианны Мур: эротические фотосессии актрисы

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3 декабря голливудской актрисе, красавице, матери двоих детей Джулианне Мур исполняется 58 лет

Сценическую практику Джулиана получила на сцене Бродвея, затем на телевизионном экране в мыльной опере «Как вращается мир», в котором снималась в течение 3 лет.

В кинофильме Джулианна впервые появилась в 1990 году в эпизодической роли в подростковом ужастике «Сказки с темной стороны». Затем были второстепенные роли в достаточно известных фильмах, например, в триллере «Рука, качающая колыбель», в мелодраматическом триллере «Тело как улика», где главную роль исполняет Мадонна, в оскароносном детективе «Беглец», комедии «Девять месяцев», триллере «Наемные убийцы» и других картинах.

Взлет карьеры произошел после участия актрисы в 1997 году в фантастическом экшене Стивена Спилберга «Парк юрского периода: Затерянный мир». В следующем фильме «Ночи в стиле буги» Джулианна полностью меняет свой образ и предстает перед зрителем как порнозвезда-наркоманка, но при этом заботливая мать Эмбер Уэйвс. Эта роль принесла актрисе первые номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 1999 году Мур снимается сразу в 5 кинофильмах, из которых стоит выделить экранизацию новеллы Грэма Грина «Конец романа» и социальную драму «Магнолия». Участие в этих картинах принесло Джулианне очередные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2002 году за главную роль Кэти Уитаккер в драме «Вдали от рая» и второстепенную роль Лоры Браун в необычной драме «Часы» Джулианна Мур дважды номинирована на «Оскар» в категориях «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана».

Из последующих работ стоит выделить фантастический триллер «Забытое», трагикомедию «Детки в порядке», драму «Одинокий мужчина», романтическую комедию «Учитель английского» и экранизацию романа Лизы Геновы «Все еще Элис», за который Джулианна Мур, наконец-то, получила долгожданный «Оскар» за лучшую женскую роль.

Также эта работа принесла актрисе премии Гильдии киноактеров США, Британской академии кино и телевизионных искусств, «Золотой глобус», и награду Национального совета кинокритиков США.