День рождения Кэтрин Хейгл: лучшие роли актрисы

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Кэтрин Хейгл karavan.ua

Сегодня у одной из самых коммерчески успешных актрис Голливуда и звезды романтических комедий Кэтрин Хейгл день рождения. Актрисе исполняется 40 лет

Кэтрин Хейгл начала карьеру киноактрисы в подростковом возрасте. Интересно, что первая мелодрама артистки «Той самой ночью» стала дебютом для еще одной звезды - Элайзы Душку.

Кэтрин после череды небольших ролей через два года предстала вместе с Жераром Депардье в кинокомедии «Мой отец — герой» и номинировалась на кинопремии как лучшая молодая актриса.

Настоящий прорыв ожидал Хейгл в 2005 году, когда на экранах стали транслировать медицинскую многосерийную драму «Анатомия страсти». Там Кэтрин исполнила роль молодого врача Иззи Стивенс и получила за эту работу престижную премию «Эмми».

Очередной виток популярности дали зажигательные комедии «Немножко беременна» с Сетом Рогеном, «27 свадеб» с Джеймсом Марсденом и «Голая правда» с Джерардом Батлером. На долгое время продюсеры и режиссеры отнесли Хейгл к разряду комедийных актрис.

Затем Кэтрин появилась комедии с элементами боевика «Киллеры», где экранной любовью девушки стал Эштон Катчер. Следом вышел фильм «Жизнь, как она есть», в котором Хейгл снялась в главной роли и выступила продюсером.

Особое место в избранной фильмографии актрисы занимает фильм «Свадьба Дженни». Кэтрин примерила на себя роль девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Выход картины приурочили к легализации брачного равноправия в США, а средства на создание ленты собирали при помощи краудфандинга.