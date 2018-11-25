День рождения Кристины Эпплгейт: лучшие вечерние луки актрисы

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25 ноября свой день рождения празднует американская актриса Кристина Эпплгейт

Кристина Эпплгейт – американская актриса. Девушка снималась в фильмах «Герои», «Милашка». Сериал «Женаты и с детьми» открыл актрисе мир Голливуда и подарил популярность. Неоднократно удостаивалась премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Профессиональная биография Кристины как актрисы началась в пятимесячном возрасте. Младенцем Эпплгейт снималась в рекламе подгузников.

В звезду 17-летняя Кристина превратилась после старта трансляции на американском телевидении ситкома «Женаты и с детьми».

В 1990 году на экраны вышел фильм о наркоманах-подростках под названием «Улицы». Первым блокбастером в фильмографии актрисы стала комедия «Не говори маме, что няня умерла».Картину презентовали через год после драмы.

Интерес к Эпплгейт проявляли режиссеры Грегг Араки и Тим Бертон, известные склонностью к созданию фильмов в стиле арт-хаус. Дальше была работа над лентами «Вибрации», «По ту сторону Луны», «Дикий Билл», «Марс атакует!» и «Нигде».

Как только съемки сериала «Женаты и с детьми» завершились, а произошло это в 1997 году, карьера Кристины закрутилась с новой силой. В 1998 году девушка приступает к созданию сериала «Джесси».За роль в шоу Эпплгейт наградили премией журнала TV Guide и номинировали на премию «Золотой глобус».

В 2001 году на экраны выходит фильм «Пришельцы в Америке». Картина рассказывает о путешествии во времени. Яркой работой стала «Милашка», в которой Кристина сыграла роль подруги главной героини в исполнении Кэмерон Диаз. Продюсеры сериала «Друзья» позволили Эпплгейт сняться в двух эпизодах. Ситком принес удачу Кристине, так как за него девушка получила «Эмми».

Далее последовала работа в фильмах «Герои», «Вид сверху лучше», «Большое похищение Парсонсов», «Пережить Рождество», «Герой месяца». В 2004 году наступает новый этап жизни. Девушку пригласили в мюзикл «Милая Чарити», который ставили на Бродвее. За роль в спектакле Кристина получила Мировую театральную премию.

Из последних работ актрисы можно выделить «Каникулы», «Очень плохие мамочки» и «Ночлежка». Кристина участвовала в озвучке фильма «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение».