День рождения Бритни Спирс: лучшие клипы исполнительницы

Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе Маккомб, штат Миссисипи

В 1998 году Спирс подписала свой первый и самый успешный контракт с компанией Jive Records, руководство которой отправило девушку на студию звукозаписи в Стокгольм.

Там юной звездой занялся продюсер Мак Мартин, занимавшийся раскруткой знаменитых бойзбендов Backstreet Boys и N'Sync. Он предложил девушке песню Hit Me Baby One More Time, и буквально с первых секунд Бритни поняла, что композиция просто обязана стать хитом.

Пластинка «…Baby One More Time» вышла в свет в январе 1999 года и мгновенно стала хитом. Американка стала кумиром миллионов по всему миру, мечтавших побывать на ее концертах.

После турне по городам Америки в поддержку своей дебютной пластинки Бритни приступила к записи второго альбома под названием «Oops!… I Did It Again», который появился в продаже в мае 2000 года. Отзывы критиков стали более однозначными и положительными. Одноименная песня покорила все мировые хит-парады.

В 2001 году Бритни подписала контракт с известным концерном Pepsi. В том же году она издала свой третий альбом под названием «Britney», но в связи со многими тяжелыми событиями в ее жизни взяла отпуск на шесть месяцев.

В музыку Бритни вернулась только два года спустя с альбомом In the Zone, принесшим ей первую награду «Грэмми» за хит «Toxic».

Вернуть певице былую славу помог альбом Femme Fatale, который не успел поступить в продажу, как оказался на просторах интернета. Главным хитом данной пластинки фанаты американской исполнительницы определили композицию «Criminal».

В 2016 году певица выпустила композицию Slumber Party, которая стала очень популярной на видеохостинге YouTube, собрав 16,5 млн просмотров.