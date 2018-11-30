День рождения Кейли Куоуо: лучшие фотосессии актрисы

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Знаменитая американская киноактриса Кейли Куоку родилась в 1985 году 30 ноября в городе Камарилло, который находится в штате Калифорния

Телевизионная карьера Кейли началась практически с младенчества, когда она в восьмимесячном возрасте была выбрана для участия в записи рекламного ролика, направленного на продажу детских игрушек и памперсов.

Немного повзрослев, Кейли посещала уроки по актерскому мастерству и в 6 лет получила предложение участвовать в рекламе, которая была посвящена куклам Барби. Она также участвовала в театральных спектаклях. Однако первое серьезное предложение съемок у Кейли было только в 1992-м году, когда ее отобрали на роль Конни Реинхард в киноленте «Зыбучие пески».

В том же году она была задействована в киноленте «Виртуозность» в роли Кэтрин Картер, снявшись совместно с Дензелом Вашингтоном и Расселом Кроу. После этого у Кейли были короткие роли в кинолентах и полноценная роль в мини-сериале, где Куоку сыграла героиню Шарлотту Стиллуотер.

Первая слава охватила актрису в 2002-м году после того, как она появилась на экранах в роли Бриджет Эрин Хеннесси в комическом подростковом многосерийном фильме под названием «8 простых правил для друга моей дочери-подростка».

Именно благодаря этой роли Кейли Куоку однажды проснулась популярной и после уже не испытывала недостатка в работе. Предложения обрушивались на нее, словно снежная лавина.

В 2004-м году актриса появилась одновременно сразу в четырех кинолентах. Однако самой удачной ролью актрисы считается именно роль Билли, которую она исполнила в известном сериале «Зачарованные».

В 2007 году Кейли было получено предложение сниматься в комическом сериале «Теория большого взрыва» в роли девушки-официантки с актерами Джонни Галэки и Джимом Парсонсом.

Этот проект стал наиболее длительным и прибыльным для актрисы. По мере увеличения рейтингов сериала вырастали и ее гонорары. В 2010-м году за съемки одного эпизода Куоку получала 200 тысяч долларов.

Сегодня Кейли не бросает актерскую карьеру, она участвует в съемках фильмов и уже успела испытать себя в роли фотомодели. Ее фотографии печатаются в большом количестве во многих рейтинговых журналах, в том числе Maxim, Аллюр и FHM.

В 2011 году она даже заняла тринадцатое место в рейтинге «Hot100» журнала Maxim, а от издания FHM она получила 57 место в рейтинге наиболее сексуальных женщин планеты.