День рождения Джона Гальяно: яркие фото модельера

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28 ноября модельер Джон Гальяно празднует день рождения

Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, таково настоящее имя Джона, родился в Гибралтаре в семье англичанина с итальянскими корнями и испанки. Когда Джону исполнилось 6 лет, семья переехала в Лондон. Джон Гальяно поступил в престижный колледж, и его дипломная работа стала настоящей сенсацией. Талантливый дизайнер был замечен в модных кругах и нашел поддержку влиятельных людей. Так начинается его головокружительная карьера.

Гальяно обрадовал публику свежим взглядом на мир высокой моды, пусть и весьма неоднозначным. Так, перед показом своей дебютной коллекции на Британской неделе моды он окатил всех манекенщиц водой и в таком виде выпустил на подиум. Одна коллекция следует за другой, и вскоре Гальяно приглашают занять кресло дизайнера модного дома Balenciaga.

Кризис модной индустрии начала девяностых вынудил дизайнера покинуть Лондон и перебраться в Париж. Гальяно познакомился с Анной Винтур (Anna Wintour), редактором американского Vogue, и она помогла ему с работой. Она уговорила португальскую светскую даму Сао Шлюмберже (Saõ Schlumberger) предоставить свой особняк в центре Парижа для показа коллекции Гальяно, состоящей из 17 черных платьев, имевшей огромный успех. Последовал контракт с Givenchy, а затем с консервативным модным домом Dior, который Гальяно преобразил. Так, в свой первый год работы в нем модельер представил коллекцию, ставшую предвестником нового направления — гламур.

Казалось бы, карьера мастера устоялась. Однако 1 марта 2011 года Гальяно был уволен из Dior, поводом для чего стали его антисемитские высказывания. Также он лишился собственного бренда John Galliano. В сентябре французский трибунал признал Гальяно виновным и приговорил его к штрафу в сумме 6 тысяч евро с испытательным сроком.

На помощь модельеру пришла его давняя подруга Кейт Мосс (Kate Moss): она попросила сшить ей свадебное платье. Модельер блестяще справился с задачей.