Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / allagrigorjeva_beylina

Модель порадовала поклонников новыми фото

Пока Киев хватает дрожь через холодный апрель, модель Алла Григорьева-Бейлина греется на курорте Шарм-эль-Шейхе. Как всегда, красотка не только релаксирует в купальнике, но и упорно тренируется. Об свидетельствуют последние фото в ее Инстаграме.

Например, в Египте Алла открыла для себя smart-скакалку, которая считает и показывает количество прыжков. Может, кто-то в Египте и валяется на лежаках, а вот Алла - неутомимо скачет и поддерживает себя в превосходной форме.