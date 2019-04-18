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    Шоу-биз

    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте

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    instagram / allagrigorjeva_beylina - Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    instagram / allagrigorjeva_beylina

    Модель порадовала поклонников новыми фото

    Пока Киев хватает дрожь через холодный апрель, модель Алла Григорьева-Бейлина греется на курорте Шарм-эль-Шейхе. Как всегда, красотка не только релаксирует в купальнике, но и упорно тренируется. Об свидетельствуют последние фото в ее Инстаграме.

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    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    Украинская супермодель похвасталась шикарной фигурой на отдыхе в Египте
    instagram / allagrigorjeva_beylina

    Например, в Египте Алла открыла для себя smart-скакалку, которая считает и показывает количество прыжков. Может, кто-то в Египте и валяется на лежаках, а вот Алла - неутомимо скачет и поддерживает себя в превосходной форме.

     

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