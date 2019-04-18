Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь насильно держат в больнице



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Бритни Спирс

37-летняя Бритни Спирс находится на лечении в психиатрической клинике, однако поклонники переживают, что ее держат там насильно

Многие пишут комментарии, в которых обращаются непосредственно к матери поп-исполнительницы, пытаясь понять, что происходит. В одном из них поклонник предложил Линн Спирс послушать специальный выпуск фанатского подкаста, где говорится о том, что ее дочь держат в клинике против ее воли. Мама Бритни не отвечает на вопросы о певице, однако ставит «лайки» подобным сообщениям. Такая реакция Линн воспринялась фанатами как подтверждение их теории.

Поклонники уверены, что за всем этим стоит отец артистки Джейми. Он уже давно контролирует ее финансы, так что мог повлиять на то, чтобы звезду отправили в клинику. Источники из близкого окружения также подтверждают эти домыслы, заявляя, что Бритни сама вынудила его к такому решению. Она перестала принимать медикаменты, прописанные психологом, и ее состояние начало вызывать опасение.

Ранее появилась информация, что отец вмешался в личную жизнь певицы. Джейми запретил ей выходит замуж за молодого бойфренда, с которым она встречается уже почти два года.

Несмотря на это, Бритни очень ценит родителя и переживает за него. Перед тем, как попасть в клинику, она призналась, что Джейми тяжело болен, потому она отменила концерт в Лас-Вегасе. Изначально, болезнь отца считалась причиной, по которой Спирс легла на лечение. Сообщалось, что певица была так расстроена, что ей понадобилась помощь специалистов.

Джерело: graziamagazine.ru