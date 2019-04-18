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    Жизнь

    Бьорк поработала диджеем на обычной школьной дискотеке

    • Розсилка
    Бьорк - Бьорк поработала диджеем на обычной школьной дискотеке
    Бьорк
    wonderzine.com

    Странная музыка, неловкие танцы и теплая газировка - так могла бы выглядеть дискотека в школе Barnamúsíkskóli Reykjavíkur в Исландии, если бы туда не пришла ее знаменитая выпускница

    Неожиданный визит Бьорк нанесла 11 апреля. Увидев, что там намечается дискотека, певица выразила желание сыграть диджей-сет. Фрагмент ее выступления выложил в соцсети один из учеников по имени Джон Логан.

    «Она не пела и ничего такого не делала, она только диджеила. Но все равно это было дико круто»,- написал в Twitter Джон.

    Известно, что в свой плей-лист Бьорк включила песню Guillotine - Death Grips.

    Джерело: Hello!

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