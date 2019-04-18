Бьорк поработала диджеем на обычной школьной дискотеке



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Бьорк wonderzine.com

Странная музыка, неловкие танцы и теплая газировка - так могла бы выглядеть дискотека в школе Barnamúsíkskóli Reykjavíkur в Исландии, если бы туда не пришла ее знаменитая выпускница

Неожиданный визит Бьорк нанесла 11 апреля. Увидев, что там намечается дискотека, певица выразила желание сыграть диджей-сет. Фрагмент ее выступления выложил в соцсети один из учеников по имени Джон Логан.

«Она не пела и ничего такого не делала, она только диджеила. Но все равно это было дико круто»,- написал в Twitter Джон.

Sooooo Björk performed at our school dance pic.twitter.com/X6U9Q3DBz6 — John Logan (@Ace_basss) 11 апреля 2019 г.

Известно, что в свой плей-лист Бьорк включила песню Guillotine - Death Grips.

Джерело: Hello!