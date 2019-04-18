Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
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Розсилка
instagram / emrata
Знаменитость поделилась полезными советами с фанатами
27-летняя топ-модель Эмили Ратаковски известна своими многочисленными откровенными фотографиями и любовью к купальникам. Так что в этом вопросе ей точно можно доверять.
Недавно модель раскрыла секрет идеальной фотографии в бикини. По ее словам, все очень просто, главное – настрой! «Просто развлекайся и будь довольна собой. Если у тебя плохое настроение, фотографии тебе не понравятся, даже если они понравятся всем остальным!
instagram / emrata
А еще я люблю загар, с ним всегда выглядишь намного круче», - заявила Ратаковски в разговоре с журналистами на презентации Levi’s на «Коачелле».
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