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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини

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    instagram / emrata - Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    instagram / emrata

    Знаменитость поделилась полезными советами с фанатами

    27-летняя топ-модель Эмили Ратаковски известна своими многочисленными откровенными фотографиями и любовью к купальникам. Так что в этом вопросе ей точно можно доверять.

    Недавно модель раскрыла секрет идеальной фотографии в бикини. По ее словам, все очень просто, главное – настрой! «Просто развлекайся и будь довольна собой. Если у тебя плохое настроение, фотографии тебе не понравятся, даже если они понравятся всем остальным!

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    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини
    instagram / emrata

    А еще я люблю загар, с ним всегда выглядишь намного круче», - заявила Ратаковски в разговоре с журналистами на презентации Levi’s на «Коачелле».

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