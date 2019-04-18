Эмили Ратаковски раскрыла секрет сексуального фото в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / emrata

Знаменитость поделилась полезными советами с фанатами

27-летняя топ-модель Эмили Ратаковски известна своими многочисленными откровенными фотографиями и любовью к купальникам. Так что в этом вопросе ей точно можно доверять.

Недавно модель раскрыла секрет идеальной фотографии в бикини. По ее словам, все очень просто, главное – настрой! «Просто развлекайся и будь довольна собой. Если у тебя плохое настроение, фотографии тебе не понравятся, даже если они понравятся всем остальным!

А еще я люблю загар, с ним всегда выглядишь намного круче», - заявила Ратаковски в разговоре с журналистами на презентации Levi’s на «Коачелле».