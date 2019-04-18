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    Жизнь

    Остались друзьями: инсайдеры назвали причины расставания Леди Гаги с бойфрендом

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    Леди Гага и экс-возлюбленным - Остались друзьями: инсайдеры назвали причины расставания Леди Гаги с бойфрендом
    Леди Гага и экс-возлюбленным
    Legion media

    По информации источников, певица не готова рисковать своей карьерой ради мужчины

    33-летняя певица осознала, что сейчас для нее важнее карьера, чем романтические отношения.

    Леди Гага рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом и продюсером Кристианом Корино. И, как многие фанаты предполагали, причиной разрывала стала не химия, возникшая между певицей и Брэдли Купером на съемочной площадке. Американские таблоиды уверяют, что знаменитость почувствовала прорыв в своей карьере и решила сконцентрировать свое внимание на работе. Также в Сети неоднократно появлялись сообщения о том, что бойфренд певицы очень ревнив и требователен.

    «Гага приняла такое решение, потому что не хочет распыляться, и ей не хочется, чтобы кто-то вмешивался в ее творческий поток. Она также не может рисковать своей карьерой ради мужчины», — рассказал инсайдер порталу Us Weekly.

    Однако, несмотря на точку в отношениях, леди Гага и Кристиан остались друзьями и поддерживают приятельские отношения.

    Джерело: graziamagazine.ru

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