Серена Уильямс тайно вкладывала капитал в разнообразные компании



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Серена Уильямс

37-летняя теннисистка Серена Уильямс призналась, что пять лет инвестировала организации и проекты, нацеленные на поддержку женщин по всему миру

Спортсменка активно борется за равноправие, однако о своих заслугах распространяться не любит. Лишь сейчас она рассказала, чем занимается ее компания Serena Ventures, созданная в 2014 году.

«Я запустила Serena Ventures с целью предоставления возможностей основателям в целом ряде отраслей. Serena Ventures инвестирует в компании, которые объединяют разнообразное лидерство, индивидуальные полномочия, креативность и возможности», — написала звезда тенниса в Instagram.

На данный момент организация вложила капитал в более 30 проектов, большинство из которых было основано женщинами. Serena Ventures фокусируется на ранних стадиях развития компаний, предоставляя им возможность выйти на большой рынок. По мере их роста организация Серены становится своего рода ментором и выводит растущих предпринимателей на новый уровень.

Узнав об этом, поклонники, а также друзья звезды написали ей массу теплых слов. Все единодушно заявили, что спортсменка правильно поступила, выдав свой секрет, ведь она подает прекрасный пример остальным. Не удержался от комплимента и муж теннисистки, Алексис Оганян, который написал, что очень горд за возлюбленную.

Джерело: graziamagazine.ru