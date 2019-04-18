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    Жизнь

    Том Круз уже 6 лет не общается с дочерью из-за саентологии

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    Том Круз и его дочь Сури - Том Круз уже 6 лет не общается с дочерью из-за саентологии
    Том Круз и его дочь Сури

    56-летний Том Круз готов ломать конечности ради убедительной сцены в фильме «Миссия невыполнима», жертвовать миллионы долларов на благотворительность и уделять внимание своим фанатам

    А вот встречи с родной дочерью от брака с Кэти Холмс, кажется, остаются за гранью его возможностей. Издание Hollywood Life сообщило, что актер долгие годы не видел Сури, и причиной тому является церковь саентологов.

    По данным издания, Том Круз не виделся с дочерью с 2013 года – после того, как они с Кэти Холмс официально развелись. «У саентологов есть специальные термины – такие, как «подавляющая личность». Саентологов учат обходить стороной и таких людей, и тех, кто с ними непосредственно связан. Чтобы пообщаться с Сури, Крузу необходимо вступить в контакт с Холмс. А если она была объявлена подавляющей личностью, то её дочь – потенциальный источник проблем. Весьма вероятно, Том не хочет иметь с этим дела», — рассказал эксперт в области саентологии Рик Росс.

    К счастью, у 12-летней Сури есть любящая мама, о которой с восторгом отзываются инсайдеры: «Она очень хорошо воспитала дочь, а теперь делает всё, чтобы обеспечить ей стабильность и хорошую обстановку. Сури для Кэти – приоритет номер один. Несмотря на то, что отец почти не участвовал в её воспитании, девочка выросла хорошо приспособленной к жизни и счастливой».

    18 апреля Сури исполнится 13 лет. И хотя Круза наверняка не будет рядом в день ее рождения, она получит от него подарок, потому что «так происходит каждый год, и этот не будет исключением», по словам источника.

    Джерело: popcornnews

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