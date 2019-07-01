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    День рождения принцессы Дианы - ей могло бы исполниться 58: редкие факты и фото

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    День рождения принцессы Дианы - ей могло бы исполниться 58: редкие факты и фото
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    Принцесса Диана была путеводной звездой и неиссякаемым источником вдохновения для миллионов женщин по всему миру

    Диана Фрэнсис Спенсер родилась в замке Сандригем — одной из королевских резиденций с великолепным садом, где обычно проводит Рождество королевская семья.

    Отец будущей принцессы — Джон Спенсер, виконт Элторп, был представителем старинного аристократического рода Спенсер-Черчилль. Графский титул предки Спенсера получили еще в XVII веке, в годы правления Карла I.

    В 1980 году Диана встретилась с принцем Чарльзом. Наследнику короны тогда исполнилось 32, и его бурная холостяцкая жизнь уже давно беспокоила венценосных родителей — Елизавету II и принца Филиппа.

    Особым поводом для волнений была давняя связь Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, замужней дамой, брак с которой тогда считался невозможным. Кандидатура Дианы Спенсер в качестве будущей супруги принца была одобрена мгновенно, причем не только родителями жениха, но и самой Камиллой, с которой Чарльз расставаться не собирался.

    Диане с самого начала было известно о скандальном романе принца, но влюбленная девушка дала согласие. 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла состоялось венчание принца Чарльза с Дианой Фрэнсис Спенсер.

    Счастье было недолгим, искренне любящую мужа Диану ждали годы разочарований, ревности, слез, бесплодных попыток сохранить семью. Единственной радостью принцессы Уэльской стали сыновья — Уильям, появившийся в 1982 году, Генри (Гарри), рожденный через два года.

    К концу 80-х жизнь леди Дианы превратилась в сплошной кошмар. Чарльз, несмотря на протесты жены, продолжал свои отношения с Камиллой и даже не пытался их скрыть.
    В 1990 году Диана перестала скрывать от общественности сложившуюся ситуацию. Конфликт покинул мощные стены Виндзорского дворца и разлетелся по всему миру, а принцесса обрела в лице королевы могущественного и непримиримого врага.

    1992 году супруги расстались, и лишь четыре года спустя, в 1996, состоялся бракоразводный процесс.

    После нескольких коротких романов, в июне 1997 года принцесса познакомилась с Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера.

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    31 августа 1997 года в Париже автомобиль, в котором леди Диана и Доди аль-Файед пытались уйти от преследования папарацци, на огромной скорости въехал в тоннель перед мостом Альма на набережной Сены и врезался в опору. Аль-Файед погиб мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа.

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