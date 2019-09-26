Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский попал в очередной скандал



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Скандальный депутат своеобразно отреагировал в Facebook на необходимость привести в порядок территорию школы

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский попал в громкий скандал. Он возмутился, почему в одной из школ Днепра родители детей не могут сдать деньги на люки, и назвал их «инфантильными д*лбо*бами».

Такое мнение Бужанский высказал на своей странице в Facebook. Он написал, что его как депутата от 25-го округа больше всего интересуют учебные заведения и больницы.

«Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!) открытых люков. Так себе лотерея, сколько из тысячи детей рискует сломать себе ноги каждый день», – отметил он.

Депутат добавил, что цена одного люка – 500 гривен. Также он предложил директору, чтобы родители сами собрали деньги на них, ведь так будет эффективней, нежели ждать помощи со стороны.

«Ужас в глазах – нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек. Сказал директору, что, если не хватит на люки, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они д*лбо*бы. Инфантильные, причем. Мне не пох*р, что их дети могут сломать ноги, – им пох*р», – написал Бужанский.

Позже Бужанский опубликовал еще один пост и попытался оправдаться за свои слова.

«Вчера эмоционально отреагировал по поводу школы, в которой тысяча детей и 20 открытых люков. Перегнул с эпитетами, неправ, но давайте разберемся», – отметил он.

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Нардеп продолжил задаваться вопросом, почему же родители школьников ничего не делали все время.

«Простите за «д*лбо*бов», неправ однозначно. Ловите «инфантилов» тогда. Вот это уже 100%», – подытожил Бужанский.

Джерело: obozrevatel.com