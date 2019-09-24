Бывший муж Славы Каминской поделился проворечивимы мыслями о браке

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instagram.com/edgar_kaminskyi

Экс-муж Славы из группы «НеАнгелы» Эдгар Каминский порассуждал на тему брака и свадьбы в своем Instagram

«Мое отношение к браку позитивное. Хотя я не исключаю, что в официальном оформлении отношений, в первую очередь, заинтересованы девушки, будущие невесты. Это желание я сравниваю с покупкой автомобиля. Согласитесь, приятнее ездить на машине, когда в техпаспорте фигурирует именно твоя фамилия и ты на сто процентов уверен в своих правах, что этот автомобиль именно твой. При этом, ты еще больше переживаешь за то, что автомобиль могут угнать», - написал пластический хирург.

По мнению Каминского, если финансовое положение позволяет, то конечно можно провести свадебное торжество.

«Если объективно их нет, то лучше приберечь средства на покупку жилья, машины, кондиционера или мебели в новую квартиру. Праздновать свадьбу на последние сбережения не стоит. Свадебное торжество является приятным бонусом для тех, у кого есть «свободные» деньги. Ярким примером является тот случай, когда безвозмездно, от души помогают родители. Вы можете принять от них этот подарок, но глупо и некрасиво в этой ситуации что-то требовать», - заверил он.

Также Эдгар отметил, что будет стараться, чтобы его финансовое состояние в будущем позволило организовать достойную свадьбу своим детям.

Бывший муж Славы рассказал, что у торжества по случаю их женитьбы не было, так как они решили поехать в семейное путешествие на Тенерифе.

«Тогда мы прекрасно провели время на Тенерифе с моей мамой и тещей. Мои жизненные перемены и молодой возраст не дают мне права давать советы молодоженам. Это могут делать только те люди, которые прожили десятки лет счастливой совместной жизни, имея на вооружении свой богатый опыт и обретенную мудрость», - подытожил Каминский.