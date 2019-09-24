Коломойский сходил на баскетбольный матч с участием его младшего сына



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Игорь Коломойский появился на матчи баскетбольного клуба «Днепр», в котором играет его младший сын Григорий

Олигарх Игорь Коломойский посетил баскетбольный матч, на котором команды «Днепр» и «Химик» разыгрывали Суперкубок Украины, и поддержал своего сына Григория на паркете в Днепре в его первой официальной игре за эту команду.

Предприниматель-миллиардер пришел в зал в привычном для себя «дресс-коде» - свитер под клетчатым пиджаком - но решил расстаться со своей бородой.

На странице БК «Днепр» в Facebook после завоевания трофея сезона 2019/2020 опубликовали фотоотчет.

На кадрах видно, что Коломойский-старший после игры обнимает сына, который демонстрирует медаль-награду «ФБУ Обладатель Суперкубка Украины 2019».

На матче Коломойский-младший на паркете провел чуть меньше 4 минут, и за это время особыми результативными действиями не отметился.

Григорий до того, как одеть цвета украинского «Днепра», во время учебы в Кливлендском университете был защитником в местной баскетбольной команде «Кливленд Стэйт Викингс», а также играл за израильский «Маккаби».

Джерело: rbc.ua