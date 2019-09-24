Коломойский сходил на баскетбольный матч с участием его младшего сына
Игорь Коломойский появился на матчи баскетбольного клуба «Днепр», в котором играет его младший сын Григорий
Олигарх Игорь Коломойский посетил баскетбольный матч, на котором команды «Днепр» и «Химик» разыгрывали Суперкубок Украины, и поддержал своего сына Григория на паркете в Днепре в его первой официальной игре за эту команду.
Предприниматель-миллиардер пришел в зал в привычном для себя «дресс-коде» - свитер под клетчатым пиджаком - но решил расстаться со своей бородой.
На странице БК «Днепр» в Facebook после завоевания трофея сезона 2019/2020 опубликовали фотоотчет.
На кадрах видно, что Коломойский-старший после игры обнимает сына, который демонстрирует медаль-награду «ФБУ Обладатель Суперкубка Украины 2019».
На матче Коломойский-младший на паркете провел чуть меньше 4 минут, и за это время особыми результативными действиями не отметился.
Григорий до того, как одеть цвета украинского «Днепра», во время учебы в Кливлендском университете был защитником в местной баскетбольной команде «Кливленд Стэйт Викингс», а также играл за израильский «Маккаби».
Джерело: rbc.ua