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    Коломойский сходил на баскетбольный матч с участием его младшего сына

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    Коломойский сходил на баскетбольный матч с участием его младшего сына
    facebook.com/bc.dnipro

    Игорь Коломойский появился на матчи баскетбольного клуба «Днепр», в котором играет его младший сын Григорий

    Олигарх Игорь Коломойский посетил баскетбольный матч, на котором команды «Днепр» и «Химик» разыгрывали Суперкубок Украины, и поддержал своего сына Григория на паркете в Днепре в его первой официальной игре за эту команду.

    Предприниматель-миллиардер пришел в зал в привычном для себя «дресс-коде» - свитер под клетчатым пиджаком - но решил расстаться со своей бородой.

    На странице БК «Днепр» в Facebook после завоевания трофея сезона 2019/2020 опубликовали фотоотчет.

    На кадрах видно, что Коломойский-старший после игры обнимает сына, который демонстрирует медаль-награду «ФБУ Обладатель Суперкубка Украины 2019».

    На матче Коломойский-младший на паркете провел чуть меньше 4 минут, и за это время особыми результативными действиями не отметился.

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    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro

    Григорий до того, как одеть цвета украинского «Днепра», во время учебы в Кливлендском университете был защитником в местной баскетбольной команде «Кливленд Стэйт Викингс», а также играл за израильский «Маккаби».

    Джерело: rbc.ua

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