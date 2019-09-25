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    Фото

    В киевском парке появилась огромная скульптура медведя из травы

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    В киевском парке появилась огромная скульптура медведя из травы
    Фото: КП по СЗН Днепровского района

    В парке «Победа» установили скульптуру медведя из травы

    Новый арт-объект сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района установили сегодня утром, 25 сентября.

    «Нам удалось объединить людей, которые обожают парк «Победа». Они согласились оплатить изготовление каркаса. И мы сделали гигантского медведя, чтобы дети могли по нему лазить, сидеть на руках, фотографироваться и делать селфи. Высота мишки – 3,2 метра, ширина – 3 метра. Каркас сделан из проволоки и обшит искусственным газоном. Его установили на одной из трех площадок парка. Кроме мишки из травы, в парке появилась новая интерактивная детская площадка для детей. На ней можно прыгать, рисовать на досках. Там можно играть во все уличные игры из нашего детства», – рассказал Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

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    Фото: КП по СЗН Днепровского района
    Фото: КП по СЗН Днепровского района
    Фото: КП по СЗН Днепровского района
    Фото: КП по СЗН Днепровского района

    Также на мишку повяжут большой красный бант. Ранее в парке «Победа» в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

    Джерело: segodnya.ua

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