Быть армянкой не просто: пресс-секретарь Алексея Гончарука рассказала о своих проблемах

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/davityandiana

Диана Давитян, которая ранее занималась созданием контента для партии «Голос», стала спикером премьер-министра Алексея Гончарука

Пресс-секретарем главы Кабинета Министров Украины Алексея Гончарука назначена Диана Давитян. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Каминг-аут с опозданием на месяц. 15-часовые рабочие дни, отсутствие выходных, дедлайны и постдедлайны, привет! Друзья-журналисты, если нужны комментарии, запросы, уточнения или что от премьера – welcome! Мы очень открытые, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24/7)», – сообщила Давитян.

Давитян 24 года. Она окончила Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. До этого работала в журнале Фокус, а в 2019 году занималась созданием контента для партии «Голос».

Ранее на своей странице в Facebook девушка рассказала, почему быть армянкой не просто.

По словам Дианы Давитян, проблема в том, что к ней на улице подходят незнакомые мужчины и настойчиво навязывают свое общение.

«Быть армянкой не просто!!! Например, к вам на улице могут подойти другие армяне противоположного пола и совершенно серьезно сказать: «У тебя такое лицо знакомое. Мы не родственники?". А потом еще минуты три перечислять всех своих двоюродных, троюродных, четверо и пятероюродных (у армян они тоже считаются близкими членами семьи, если что) родственников и надеяться, что хоть где-то мое сердечко екнет, и я скажу: «О, да, конечно же, я знаю тетю Вардануш, жену Араика, который троюродный брат моего троюродного дяди Армена по папиной линии». А когда я никого не узнала, они уверенно сказали: «Тогда мы будем твоими братьями». И очень расстроились, когда узнали, что у меня уже есть братья», - написала девушка.

Эти же назойливые личности настойчиво просили у Дианы номер телефона, попутно рассказали, где работают, заботливо купили апельсиновый сок и гордо вручили ей его с наставлением, чтобы «потом выпила на работе».

«Еще чуть-чуть и они, наверное, вручили бы мне почетную грамоту нового члена их семьи и провели обряд посвящения…», - в шутку добавила Давитян.