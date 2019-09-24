Анастасия Заворотнюк владеет элитной недвижимостью в Крыму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько недель борется за жизнь в одной из частных больниц Москвы, оказалась владелицей элитной недвижимости на общую сумму в полтора миллиарда рублей

У Заворотнюк есть две квартиры в элитном комплексе в Крыму. Квартиры в Ялте актриса купила еще 10 лет назад. В одной из них она живет сама, когда посещает оккупированный Крым, а во второй живут ее дети от второго брака – Майкл и Анна.

Как рассказали риелторы – квартиры находятся в элитном доме и после покупки артистка не экономила на ремонте – в квартирах кожаные обои, белоснежная мебель, мраморные стены и дорогая мозаика. Такое жилье в Ялте на данный момент стоит около 30 млн. рублей (около $500 тыс.).

В Москве у Анастасии Заворотнюк есть шикарная квартира в жилом комплексе возле «Мосфильма». Квартира размером в 190 квадратных метров оценивается риелторами почти в 200 млн рублей. В последние годы Заворотнюк практически не жила в этой квартире.

Общая стоимость недвижимости Заворотнюк, по словам риелторов, приближается к сумме в полмиллиарда рублей (около $1 млн).

Кроме того, у Анастасии Заворотнюк есть несколько автомобилей, вклады в разных банках на сумму еще в несколько сотен миллионов рублей.

Джерело: rbc.ua