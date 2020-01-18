Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy
Фото девушки появились на сайте издания
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней мексиканского журнала Playboy. На страницах глянца исполнительница предстала в трех соблазнительных образах.
Для фотосета Настя примерила черное боди с множеством блестящих камней и звезд, которое сочетала с длинными чулками и белой длинной бахромой на рукавах.
Второй образ получился более сдержанным, но не менее соблазнительным. Каменских позировала в обтягивающем бежевом платье, поверх которого накинула белый тренч. Свой наряд Настя дополнила ярко-розовыми ботинками на каблуке и чокером в тон.
Также певица предстала на страницах глянца в черном кожаном костюме и коротком топе, добавив к дерзкому наряду массивные украшения.
Помимо фотосъемки Настя Каменских также пообщалась с журналистами издания. В интервью журналу певица рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством.
«Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», - поделилась Настя.
Джерело: playboy.com.mx