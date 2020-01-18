Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy



Розсилка ВІДПРАВИТИ

playboy.com.mx

Фото девушки появились на сайте издания

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней мексиканского журнала Playboy. На страницах глянца исполнительница предстала в трех соблазнительных образах.

Для фотосета Настя примерила черное боди с множеством блестящих камней и звезд, которое сочетала с длинными чулками и белой длинной бахромой на рукавах.

Второй образ получился более сдержанным, но не менее соблазнительным. Каменских позировала в обтягивающем бежевом платье, поверх которого накинула белый тренч. Свой наряд Настя дополнила ярко-розовыми ботинками на каблуке и чокером в тон.

Также певица предстала на страницах глянца в черном кожаном костюме и коротком топе, добавив к дерзкому наряду массивные украшения.

Помимо фотосъемки Настя Каменских также пообщалась с журналистами издания. В интервью журналу певица рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством.

«Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», - поделилась Настя.

Джерело: playboy.com.mx